Los seis técnicos que se fueron de Peñarol en la gestión Ruglio y qué decía el presidente sobre los procesos largos

El 5 de diciembre de 2020 Ignacio Ruglio fue electo como nuevo presidente de Peñarol, en la primera elección que perdió un Damiani en más de tres décadas.

Ruglio llegó en un diciembre en plena disputa del Campeonato Uruguayo, debido a los casi cinco meses que el torneo estuvo suspendido por la pandemia de coronavirus. En ese momento, el técnico carbonero era el ídolo del club Mario Saralegui, pero el nuevo mandatario ya tenía en los planes a Mauricio Larriera, quien asumió 25 días después.

Ese cambio de director técnico fue el primero de los seis que ocurrieron durante los tres años de gestión de Ruglio, que culminan el sábado.

Antes de los comicios que lo llevaron a la presidencia, a Ruglio le consultaron en una entrevista con el programa Polideportivo (Canal 12) si era "viable" mantener un "proceso" en el fútbol. "Todos los que no creyeron en la palabra proyecto le ha ido como nos fue en estos 20 años. Ya no solo que es viable sino que no queda otra. Si cambiás cada tres meses de técnico ahí está cómo te fue", respondió el entonces dirigente.

Cuando le preguntaron si al entrenador que contrataría si fuera electo le iba a durar "una temporada" aunque se le "prenda fuego la gente", Ruglio dijo que en esos casos "hay que tener personalidad". "Por eso me traigo a Pablo Bengoechea y a Gabriel Cedrés. Yo por eso me presento, si no no me presentaría", agregó.

En en una entrevista con Punto Penal de canal 10, también en campaña electoral, Ruglio manifestó: "Dennos la oportunidad, préstennos el voto, volvamos a la época gloriosa, a aquella vieja canción que se cantaba a la salida de los vestuarios en la década de los '60: 'Peñarol es formidable, Peñarol es colosal'. Volvamos a ese Peñarol. Por favor, no nos condenen tres años más a la misma gente (Damiani) que tiene un speech armado, que todos saben que eso no es verdad, que va a echar a cuatro técnicos por año, que va a despedir a Tony, a Bengoechea, a los Gregorio Pérez como lo hizo durante todos estos años. Que va a seguir desuniendo al club como lo hizo durante estos tres años en los que ni siquiera estuvo en el club y se ponía semanalmente a hablar y cambiemos por favor nuestra realidad”.

Saralegui con Larriera a punto de llegar

Durante las primeras semanas de Ruglio en diciembre de 2020 el técnico fue Saralegui, y en ese periodo tuvo dos partidos por el Torneo Intermedio: le ganó 3-2 a Nacional en el Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio –un clásico recordado por el gol del argentino Ariel Nahuelpán–, y luego venció de visitante 4-1 a Danubio.

Ruglio llegó a la presidencia de Peñarol con la promesa de contratar a Mauricio Larriera, un técnico que venía de dirigir a Wanderers en 2020 y que tenía buenos antecedentes en Racing y Defensor Sporting. El entrenador firmó su contrato con la institución el 30 de diciembre, mismo día en el que se anunció el cese de Saralegui.

En una entrevista con Telemundo del 1° de enero de 2021, Ruglio reconoció que el nombre de Larriera se marcó luego de un "proceso de un trabajo en el que pasaron varios técnicos". Fue el director deportivo que llegó con el presidente, Pablo Bengoechea, quien lo recomendó como un técnico "moderno, con carácter, de perfil muy interesante", agregó el entonces nuevo mandatario.

Larriera: el título en 2021 y el final a mitad 2022

Larriera llegó en plena disputa del Campeonato Uruguayo 2020, ya que el Torneo Clausura se debió disputar íntegramente en el 2021 por el atraso de la pandemia.

En el tercer torneo del campeonato Larriera terminó segundo con 29 puntos, a cinco del campeón Liverpool, y quedó fuera de las finales ya que no ganó ninguno de los dos torneos y quedó tercero en la tabla anual. Además, como Rentistas venció en la semifinal del campeonato a Liverpool se aseguró su cupo en la Copa Libertadores 2021, por lo que Peñarol pasó a clasificar a la Copa Sudamericana de ese año.

Ruglio mantuvo a Larriera en el cargo y el técnico le devolvió la confianza: la temporada 2021 de Peñarol fue la mejor de su presidencia, con la obtención del Campeonato Uruguayo y alcanzando las semifinales de la Sudamericana, con victoria ante Nacional incluida.

Sin embargo, Peñarol ya había comenzado el segundo semestre de 2021 con varias bajas en su plantel (Joaquín Piquerez, David Terans, todos jugadores de selección), y la situación no mejoró de cara a la temporada 2022, con las salidas de Facundo Torres, Giovanni González y Jesús Trindade.

Tras obtener la Supercopa en enero contra Plaza Colonia, Peñarol sufrió el primer semestre: terminó quinto en el Apertura y quedó fuera de la Libertadores 2022 al terminar último en su grupo. En el Intermedio Peñarol tampoco logró llegar a la final tras quedar tercero en su zona.

A pesar de esta situación, la dirigencia de Peñarol respaldó a Larriera, con un Ruglio que defendía la continuidad del entrenador. Sin embargo, tras una derrota ante Fénix en la primera fecha del Clausura el técnico presentó su renuncia.

Los cuatro meses de Ramos

Para sustituir a Larriera, Peñarol eligió a Leonardo Ramos, exentrenador de la institución que había ganado el Campeonato Uruguayo 2017 y se había ido a mediados de 2018, cuando asumió Diego López y obtuvo el título de ese año.

Sin embargo, la segunda etapa de Ramos duró poco: Peñarol quedó octavo en el Clausura, resultado que lo dejó sexto en la Anual y fuera de la Libertadores 2023, y perdió las semifinales de la Copa Uruguay con La Luz.

El 8 de noviembre, seis días después del final de la temporada carbonera (la temporada terminó antes por el Mundial de Qatar), Ramos fue cesado.

Alfredo Arias: el primero de 2023

Para sustituir a Ramos, Ruglio anunció la contratación de Alfredo Arias para la temporada 2023 en diciembre de 2022. El entrenador comenzó el nuevo año con las contrataciones de los delanteros Matías Arezo y Abel Hernández, y los exjugadores de Nacional Sebastián Rodríguez y Léo Coelho.

A pesar de obtener el Torneo Apertura con solo un partido perdido y haber ganado el clásico, Arias enfrentó críticas luego de una Copa Sudamericana en la que Peñarol terminó último en su grupo con seis derrotas en seis partidos.

Su ciclo terminó en junio, luego de comenzar el Torneo Intermedio con dos derrotas consecutivas.

Darío Rodríguez y un cierre de temporada inconcluso

Tras un empate con Wanderers con Juan Manuel Olivera, técnico de la Tercera de Peñarol, como entrenador interino, Ruglio designó como nuevo director a Darío Rodríguez, exasistente técnico de Larriera en la institución y de Diego Alonso en la selección uruguaya.

Rodríguez no pudo encauzar a Peñarol en el Intermedio y no alcanzó la final. Después comenzó el Clausura con cinco victorias (consecutivas) y dos empates, pero las dudas por su juego persistían.

Las críticas crecieron luego de la derrota de local con Liverpool, competidor directo en el campeonato, y a pesar del empate de visitante en el clásico con Nacional en el Parque Central del pasado sábado, la dirigencia carbonera decidió cesar al entrenador después del empate con Cerro Largo en el Campeón del Siglo este martes.

Ya son seis los técnicos que tuvo Ruglio en su gestión y esta semana designará al séptimo, el cuarto técnico en 2023.