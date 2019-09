Talvi a Astori: "Estoy esperando aún su respuesta" para debatir

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dijo este domingo que está esperando una respuesta para debatir con Danilo Astori, luego de que el ministro de Economía manifestara a principios de setiembre que estaría "a la orden" para hacerlo.

"Danilo, Ud me desafió a debatir y yo acepté. Estoy esperando aún su respuesta para fijar fecha", escribió en Twitter el candidato presidencial. Y agrega: "Tenemos cadena nacional asegurada. Ud. desea el debate tanto como yo. Me pregunto ¿será qué el MPP y el Partido Comunista no le dan permiso?".

Astori había dicho a principios de setiembre en Radio República que aceptaría un debate con el presidenciable colorado tras criticarlo por su visión sobre la crisis que atraviesa Argentina y la advertencia que ésta representa para Uruguay. Horas más tarde, Talvi dijo que estaban negociando fechas. "No es candidato pero le sobra estatura presidencial. Pena que el FA no se dio cuenta. Estamos negociando fechas. Astori prefiere más adelante, nosotros la semana que viene", señaló.

¡Claro que vamos a debatir con Astori! No es candidato pero le sobra estatura presidencial. Pena que el FA no se dio cuenta. Estamos negociando fechas. Astori prefiere más adelante, nosotros la semana que viene. Porque después estaremos debatiendo con Martínez y Lacalle Pou. — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 8, 2019

Talvi, que ya cuenta con un debate televisivo previo a las internas con el entonces precandidato frentamplista Óscar Andrade, criticó la decisión de no convocarlo al debate que este martes tendrá cara a cara a Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. El líder colorado dijo que los medios de comunicación "se están haciendo socios voluntaria o involuntariamente de una proscripción a todo el resto de los candidatos".