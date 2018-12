Talvi apela a los desencantados y a los colorados que se fueron

El precandidato del Partido Colorado Ernesto Talvi realizó un encuentro de su sector, Ciudadanos, en Trinidad, donde apeló a los colorados que abandonaron la fuerza política en el pasado y a los desencantados del Frente Amplio y del Partido Nacional.

“Por todo el país los ciudadanos nos dicen ‘gracias’ por devolverles la esperanza, a los colorados por permitirles volver a casa, por mostrarles que el futuro no es resignación, que podemos, que vamos a construir un mejor futuro. Colorados volviendo a casa, frentistas desencantados que deciden darnos una chance, blancos que se suman a nuestro movimiento”, dijo Talvi.

“Hoy no solo nos volvemos a comprometer nosotros, lo hacemos porque tenemos la suerte, con una vida tan corta de apenas cuatro meses, de ser la esperanza de todos esos ciudadanos que se han sumado, de aquella señora que me dijo que ahora podía volver a su casa en el Partido Colorado, de aquel excomunista que me conmovió en Florida diciendo que iba a trabajar sin descanso por este proyecto en el Partido Colorado”, agregó.

En su acto anterior en El Pinar, realizado la semana pasada, se había distanciado de su correligionario Julio María Sanguinetti sobre la posibilidad de conformar una coalición con Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) como líder antes de las elecciones de octubre de 2019.

En ese momento dijo que había ocurrido algo “sorprendente” y “muy importante”. “El doctor Sanguinetti oficializó su apoyo al senador Lacalle Pou y lo ungió como prepresidente. Dio el partido por perdido antes de jugarlo, antes de que las urnas se pronuncien”, señaló.

El economista se distanció de esa propuesta aunque se mostró de acuerdo a conformar una coalición entre los partidos de oposición. “Queremos una coalición política que reemplace a la que hoy nos gobierna, junto con el Partido Nacional y también el Partido Independiente. Pero queremos que esa coalición sea liderada por el Partido Colorado”, agregó.

Lacalle Pou y Sanguinetti mantuvieron un mano a mano días atrás organizado por el semanario Búsqueda para la Escuela de Periodismo en el que tuvieron más coincidencias que diferencias, con el foco puesto en las ganas de ganarle al Frente Amplio en las elecciones del año próximo. “Esta fue la charla entre un expresidente con un prepresidente”, dijo Sanguinetti una vez que terminó el encuentro, en una clara muestra de respaldo al líder blanco, relató Búsqueda en su momento.