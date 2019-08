Talvi contestó a Bergara: perdió los "modales" y la "dignidad"

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, le contestó al exprecandidato frenteamplista Mario Bergara, que lo acusó de ingresar en 1990 al Banco Central "por la ventana" y había señalado que mientras estuvo en el organismo estatal no logró que la inflación se ubicara por debajo del 45%.

Ante una pregunta específica del público durante un desayuno organizado por Somos Uruguay, Talvi dijo que "cuando un partido siente que puede perder el poder y por ende sus posiciones de privilegio, entonces se pierden los modales y a veces también la dignidad". Luego, en conferencia de prensa, consideró que el economista –que hasta diciembre de 2018 presidió el BCU– había hecho comentarios que no eran apropiados para alguien de su "estatura, formación, nivel y posición a la que aspira".

Talvi dirigió el departamento de Política Económica del BCU entre 1990 y 1995, cuando Ramón Díaz estaba al frente. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, inició el período con 95,41% de inflación y lo finalizó con 44,25%. Entre estas fechas, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un pico de 133% en enero de 1991 y tuvo su piso en setiembre de 1994, cuando alcanzó 41,25%.

Carlos Pazos

"Si miran el gráfico el plan de estabilización que empezó en enero de 1991 fue el principio del fin de la alta inflación uruguaya que empezó en el 55 y empezó a terminar en el 91. De ahí en más solo bajó hasta llegar a la inflación de un dígito que fue la que heredó el FA. La realidad es terca. Ese 45% hay que compararlo con el 130% que teníamos y no con el un dígito que tenemos hoy. Fue una consecuencia directa", señaló el colorado.

El economista también se refirió a la derrota que sufrió Mauricio Macri en las elecciones primarias. Dijo que su programa tiene “poco y nada que ver” con el del presidente argentino y que había cometido el "error muy serio" de no poner en orden las finanzas del Estado y que ahora está pagando las consecuencias. "Tuvieron que endeudarse a un ritmo absolutamente inconveniente y en junio de 2018 se le terminó el crédito. A partir de ahí tuvieron devaluación, inflación, pérdida de salario, desempleo y aumento de la pobreza con un castigo en las urnas. Eso es lo que estamos viviendo y va camino el Uruguay si seguimos teniendo el desequilibrio fiscal que tenemos, endeudándonos como adictos y comprometiendo el futuro del país”, dijo.

Talvi negó que Uruguay necesite un shock y dijo que el “gradualismo” instalado por el argentino no funcionó porque no se “marcó un rumbo” ni estuvo asociado a programas de “reducción y control del gasto, readecuación de la organización y manejo de las empresas del Estado”.

El candidato colorado consideró que la victoria de Alberto Fernández no era una buena noticia para Uruguay porque con los "Kirchner nos ha ido mal", pero dijo que, si gana la Presidencia, la relación no debería cambiar. “Uno de los errores del FA fue abandonar lo que ha sido una tradición del país. No hacemos política exterior en base a simpatías o antipatías políticas de los gobiernos con que tenemos que relacionarnos. La política exterior se basa en el interés nacional. Vamos a procurar buenas relaciones diplomáticas y relaciones comerciales abiertas, no hacemos juicio en esta posición que hoy nos toca sobre los gobiernos que son electos por los ciudadanos de otros países de manera legítima”, señaló.