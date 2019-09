Talvi: "El FA nos tiene terror y el PN nos tiene miedo"

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, anunció este jueves que no está dispuesto acordar con Luis Lacalle Pou antes de que se realicen las elecciones de octubre. En una rueda de prensa tras un encuentro con el Pit-Cnt, el economista dijo que recién después de esa fecha pensaba construir una coalición con el Partido Nacional y el Independiente.

"Estamos en competencia, estamos compitiendo por liderar esa coalición, eso no quita que después del 27 de octubre nos vamos a poner de acuerdo para construir un proyecto alternativo, pero la coalición es una herramienta para gobernar después de octubre. Ahora somos dos distintos", señaló.

Un rato más tarde, durante la presentación de la lista 600 en Rocha que promueve a Rafael De León como diputado, señaló que el FA tiene "terror" que los colorados vayan al balotaje, porque sabe que "pierde" con ellos, dijo, según recogió Rochaaldía. "El PN nos tiene miedo, miedo de que le ocupemos el lugar en el balotaje", agregó.

Respecto al debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, señaló que "nadie" los representaba y que el frenteamplista y el blanco no tenían "derecho" a proscribirlo. "Mucho menos a un candidato de un partido histórico con chance de llegar a un balotaje. ¿Por qué todos los medios están al servicio de dos candidatos, cuando este no es un asunto de dos, como si los demás no valieran la nota?", se preguntó.

"Con esto no comprometemos la futura coalición. Reclamamos justicia, reglas parejas para todos, la misma oportunidad de mostrarnos en este megaespectáculo, pero lo cierto que no se animan a debatir con nosotros", sentenció.

Diego Battiste

El economista aún mantiene el optimismo por participar en el encuentro. Esta semana se reunió con los directores de los canales y les transmitió su molestia por quedar fuera del encuentro. Según supo El Observador, tras las entrevistas se produjeron distintos contactos entre los organizadores y fue entonces que Canal 12 manifestó su intención de promover la realización de, al menos, otros dos debates, uno entre Martínez y Talvi, y otro entre Talvi y Lacalle Pou, aunque hasta el momento no han logrado avanzar.

Fuentes de los canales reconocieron que más allá de su voluntad, la concreción de los encuentros depende de los candidatos, quienes hasta el momento no han dado el sí.

En las conversaciones previas al acuerdo para el primer debate entre Lacalle y Martínez, canal 10 y canal 12 también habían propuesto fijar de entrada las condiciones para realizar tres debates. Pero ese planteo tampoco llegó a concretarse.