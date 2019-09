Ernesto Talvi se sintió “cómodo” en una visita a territorio hostil

El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, le ofreció un mate y Ernesto Talvi aceptó pese a que no es matero. El economista, que prefiere la Coca-Cola en los actos o incluso el café en las reuniones, tenía delante suyo a centenares de trabajadores que habían ido a oír sus planteos en un contexto de intenso fuego cruzado.

Algunas semanas atrás, Talvi había dicho que las cifras del desempleo eran “artificiales” y que había un “exceso” de funcionarios públicos, dos propuestas que el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, había considerado “intolerantes” debido al tono en que fueron pronunciadas y lo habían llevado a afirmar que el candidato blanco, Luis Lacalle Pou, daba “más garantías” a los trabajadores que el colorado.

Esas propuestas de Talvi, sumadas a las declaraciones de Fernando Pérez Tabó, el asesor en relaciones laborales de Ciudadanos, sobre modificar los consejos de salarios, habían hecho que el Pit-Cnt resolviera manifestarse en contra del colorado –una iniciativa que finalmente no prosperará–, y hacían presumir que el encuentro de este jueves se desarrollara en un ambiente hostil.

Diego Battiste

A las diez en punto, Talvi llegó a la casa sindical José “Pepe” D’Elía donde lo esperaban Pérez Tabó, su candidato a vicepresidente, Robert Silva, su asesora en economía, Ana Inés Zerbino, su asesora en educación, Adriana Aristimuño, el asesor en políticas sociales, Ney Castillo, y los dirigentes Adrián Peña y Max Sapolinski.

“El Pit-Cnt no tiene partido político, pero no es apolítico”, le largó enseguida Abdala y sin mayores rodeos le pidió que explicara su propuesta de no renovar las vacantes y el funcionamiento de los consejos de salarios.

El economista hizo una presentación general de sus propuestas de gobierno, muy similar a la que viene realizando en otros eventos empresariales como los almuerzos de trabajo organizados por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) o Somos Uruguay, pero el auditorio era absolutamente diferente y no estuvo dispuesto a aplaudir sus ideas.

Los trabajadores golpearon sus palmas únicamente en el cierre de los discursos e hicieron sentir su aprobación en la evaluación final de Pereira.

El encuentro se extendió por más de dos horas y transitó en un clima de absoluto respeto, aunque en cuatro ocasiones el presidente de la central sindical debió pedir silencio porque había mucho “murmullo”.

Talvi destacó que al ritmo que Uruguay se estaba endeudando, los trabajadores iban a terminar “pagando el pato” y subrayó que una de las medidas para redimensionar el gasto del Estado era no reponer las 8.800 vacantes de funcionarios que se jubilan o fallecen.

“Se los quiero decir de manera bien clara, porque nosotros no vamos a decir lo que entendemos que agrada a las audiencias, vinimos a la política a tratar de decir lo que creemos que el país necesita hacer desde una perspectiva batllista. Queremos que este sea un país de oportunidades, amable y justo donde podamos vivir con armonía y nos sintamos orgullosos de tener un pueblo educado”, señaló.

Diego Battiste

El colorado dijo que a “ningún programa prioritario” le va a faltar gente y que debían trabajar “horizontalmente” porque no daba lo mismo que algunas tareas que necesitaban 10 personas se hicieran con 50. “Vamos a redimensionarlo con mucha convicción, pero también con gran humanidad. No se le puede decir a nadie que está en la función pública ‘mirá, acá arrancaste tu carrera pero ahora se te terminó'”, remató.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de Pérez Tabó, un abogado que fue asesor de la Dinatra en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti y luego ocupó distintos cargos en la administración de Jorge Batlle. Este año, fue uno de los asesores de las cámaras empresariales en la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que era un “viejo conocido” en la central sindical.

El asesor dijo que la ley de negociación colectiva era “buena” aunque tenía algunas discrepancias con la implementación y anunció que pensaban derogar el decreto 165 del 2006 que interpreta la ocupación como una extensión del derecho de huelga. “Atenta contra el derecho al trabajo”, dijo.

Pérez Tabó también dijo que se debía limitar la injerencia del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios y que estos no debían limitarse a la fijación de salarios mínimos.

Diego Battiste

Luego, Zerbino anunció que el “norte” de Ciudadanos era subir los mínimos no imponibles del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Castillo señaló que con U$S 90 millones se podría sacar a “todos los mayores de 3 años de la pobreza”.

Tras escuchar los discursos, Pereira dijo que las puertas habían quedado “abiertas” y que los colorados supieran que si llegaban al gobierno iban a tener a la central sindical para “dialogar siempre”.

En tono de broma le dijo a Talvi que si fuera por ellos “debatirían con gusto” aunque luego reconoció que “algunas respuestas” no los conformaban.

“Hay diferencias que se mantienen y no las va a diluir una charla. La diferencia de sustituir todas las vacantes del sector público desde nuestro punto de vista es una posición que va a debilitar al Estado y cuando un Estado se debilita se debilitan los ciudadanos con menos condiciones de vida”, señaló.

Talvi, en tanto, reconoció que se sintió “completamente cómodo” y dijo que habían sido recibidos con “respeto y hospitalidad”.

“Se nos permitió exponer, se nos escuchó y quizás se sorprendieron que hay muchas cosas a las que les vamos a dar continuidad y mejorar, y otras que vamos a encarar de manera diferente pero no hay nada que no se pueda discutir de manera democrática, civilizada y respetuosa”, sentenció el candidato.