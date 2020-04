Talvi sobre falta de su firma en proyecto de ley urgente: "Fue un error administrativo"

El canciller Ernesto Talvi dijo este martes que no firmó el proyecto de ley de urgente consideración debido a un "error administrativo". El texto fue enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo al Parlamento y comenzó formalmente a ser tratado este martes, en una sesión en la que el Frente Amplio pidió quitarle el rótulo de "urgente consideración" y su bancada argumentó que violaba la Constitución al no tener la firma del canciller y de la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

"Aparentemente fue un simple error administrativo, de tanto papel que pasa no se me envió la ley para firmar. Está claro que nosotros como partido, y ni que hablar el sector Ciudadanos, apoyamos la ley y habilitamos a través de la firma de los ministros el ingreso al Parlamento. Luego por supuesto habrá la discusión parlamentaria en donde cada uno de nosotros hará saber su posición", respondió Talvi al ser consultado en conferencia de prensa acerca de los motivos por los que su firma no está en el proyecto.

El canciller dijo a la salida de su acuerdo ministerial con el presidente Luis Lacalle Pou que "no reviste la más mínima importancia" y que se trató de un "desliz administrativo". "Estamos viviendo tiempos bastante inusuales, normalmente en la vida los seres humanos cometemos algún error. Es un error administrativo y no le demos más importancia que eso porque no la tiene", sentenció.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, coordinador de la bancada frenteamplista, planteó que al proyecto de ley le faltan las firmas de Talvi y Moreira, por lo que viola lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, que indica que el Consejo de Ministros tiene "competencia privativa" en la declaratoria de urgencia. En este sentido, el senador aseguró que el texto "no cumple con las formalidades establecidas por la Constitución" y citó al constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz para argumentar por qué.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que la objeción del Frente Amplio no es "consistente" y recordó que en los últimos 15 años se votaron proyectos de un día para el otro, como el ingreso de Venezuela al Mercosur o la capitalización de Ancap. "Me parece que es una gimnasia opositora a ultranza que no corresponde en virtud de la situación que estamos atravesando", sentenció.

La ministra Moreira (Cabildo Abierto) justificó la ausencia de su firma con un argumento similar al de Talvi. Según dijo a El País, se trató de "un error administrativo".