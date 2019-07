Tamberos recogen firmas de apoyo a una carta que entregarán al presidente Vázquez

Las gremiales de productores de leche iniciaron esta semana una recolección de firmas de tamberos en respaldo a una carta que el próximo martes llevarán a la Torre Ejecutiva, con la intención de entregarla al presidente de la República, Tabaréz Vázquez.

En la carta (ver el contenido total más adelante) se solicita que el gobierno “asuma la responsabilidad que le corresponde en la deuda que Venezuela mantiene con Conaprole”.

La recolección de firmas, anunció a El Observador Horacio Rodríguez, presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la están emprendiendo todas las gremiales de productores de leche.

Rodríguez recordó que el próximo martes, en tanto se realice la Asamblea de los 29 en Conaprole, habrá una concentración de productores de leche en la esquina del edificio sede de dicha asamblea, en Magallanes y Nueva York.

“La concentración es para brindar una señal de unión en el sector, que estamos todos juntos en esta crisis y de respaldo a la Asamblea de los 29”, explicó.

A continuación, la carta que comenzó a circular entre los tamberos.

Nota Presidente by El Observador on Scribd

Apenas concluya la asamblea, añadió, “nos vamos a trasladar hasta la Torre Ejecutiva con la idea de entregarle al señor presidente la carta con el planteo y las firmas de apoyo”. La idea es, si se puede, entregar la carta personalmente al presidente.

“Sabemos que Vázquez tiene las herramientas para resolver eso, solo falta que tome la decisión política y si la toma estamos seguros que todo el sector político lo entenderá”, señaló por su parte a El Observador Justino Zavala, tesorero de la Agremiación Tamberos de Canelones.

Una de las herramientas que se estima viable es que el gobierno puede canjear activos de Venezuela de igual valor a la deuda.

Eso supone una ingeniería financiera no demasiado compleja, ya que la deuda está financiada por el BROU y el Santander con garantía del Estado (aprobada por ley) y se puede decidir la intervención de alguna agencia financiera del Estado que no genere déficit fiscal.

"No quisiera adelantar más detalles, le hemos planteado a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de encarar esta discusión y más allá de entender no han dado ningún paso en ese sentido", dijo Zavala.

Sin Un Solo Uruguay

En otro orden, según supo El Observador tras un relevamiento realizado con diferentes fuentes, el interés de Un Solo Uruguay de integrarse a la concentración del próximo martes 16 de julio no tuvo eco en el seno de las gremiales de productores de leche, que entienden que en esta oportunidad ello no es lo adecuado, dado que no son totalmente coincidentes los intereses de un movimiento social con los que tienen las gremiales de productores en estos momentos.