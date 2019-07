Tanto Lacalle Pou como Talvi superan a Martínez en eventual balotaje, según Radar

Si las elecciones no se definen el 27 de octubre porque ningún candidato alcanza más de la mitad del total de los votos y la segunda vuelta de las elecciones nacionales fueran entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez, el blanco superaría al frenteamplista por 48% ante 42%, según los datos de la última encuesta que presentó Radar en VTV. Los votos blancos, anulados e indecisos suman 10%.

Si el rival del oficialismo en un eventual balotaje es Ernesto Talvi, el colorado también superaría a Martínez y lo haría aún con más ventaja que el nacionalista: 49% ante 39%. En ese panorama los indecisos, anulados y en blanco se llevarían un 12%.

Según explica el informe presentado, Talvi obtendría una mayor diferencia a su favor que Lacalle Pou porque "el candidato blanco tendría más dificultad en agrupar todos los votos opositores que el candidato colorado". Mientras el 13% de los votantes de Talvi prefiere a Martínez antes que a Lacalle Pou, solo el 2% de los votantes de Lacalle Pou preferiría a Martínez antes que a Talvi.

Por otro lado, los votantes del candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, prefieren al blanco en mayor medida que al colorado, según analizó el director de la consultora, Alain Mizrahi. El 56% de este electorado votaría a Talvi si él fuera el candidato a enfrentarse con Martínez. Si fuera Lacalle Pou, lo haría el 77%. El resto se encuentra indeciso hasta el momento o votarían en blanco llegada la instancia.

En cuanto al plebiscito impulsado por el senador blanco Jorge Larrañaga que pretende reformar la Constitución para habilitar la creación de una guardia nacional militarizada, entre otras medidas, la intención de voto actual marca que la reforma no sería aprobada. El 38% votaría a favor de la reforma constitucional, el 40% votaría en contra, el 15% no sabe aún qué votaría, y el 6% no está al tanto del plebiscito. Para que la reforma efectivamente se lleve a cabo se necesitan al menos el 50% + 1 de los votos válidos.

La encuesta fue realizada vía online entre el 4 de julio y el 10 de julio de 2019 a una muestra de 2.000 casos, sin la intermediación de un encuestador, y se contrataron varios avisos promocionados en Facebook e Instagram, dirigidos a todos los mayores de 18 años. En tanto los resultados se ponderaron según voto por candidato en octubre 2014.

La formulación exacta de la pregunta fue la siguiente: Si la segunda vuelta de las elecciones nacionales fuera entre Daniel Martínez, del Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou / Ernesto Talvi, del Partido Nacional / Partido Colorado, ¿a cuál de los dos votarías?