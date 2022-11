Mundo > Guerra

Tanto Rusia como Ucrania van agotando su arsenal misilístico

Pasados más de nueves meses de conflicto, donde los misiles nucleares son el arma principal, The New York Times publica que los 20 países más pequeños de la OTAN ya no tienen reservas para abastecer a Kiev. Gran Bretaña estima que Moscú ya recurre a misiles de la era soviética