"Te falta huevo, atrevido y cagón": Mario Saralegui le respondió al Boca Arias

El miércoles en una entrevista radial, el representante de jugadores Gerardo "Boca" Arias arremetió contra varios protagonistas del fútbol.

Llamó "Hitler" a Pablo Boselli y dijo que Mario Saralegui, Ruben Paz y Carlos Bueno "hicieron alcohólico" a su sobrino Maxi Arias, ex futbolista de Peñarol entre otros equipos.

"El peor error que tuvo Maxi Arias fue conocer a Mario Saralegui, Ruben Paz y Carlitos Bueno. Me lo hicieron alcohólico. Su padre, mi hermano mellizo, es un ángel. Nada que ver con el Boca Arias. Cuando debutó en la Primera de Peñarol, lo hicieron alcohólico. Yo se lo digo a él. Lo arruinaron. Tomaba más con Carlitos Bueno, Mario Saralegui y Ruben Paz que estando en la cantina de Unión o de Basáñez", dijo El Boca Arias.

Saralegui le respondió a través de Twitter y escribió: "Boca porque no contas cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino o cuando me querías coimear con el Bocha con US$ 20 mil para que trajeras a Iturralde que vino igual y los 20 mil te los metiste en el orto, te falta huevo, atrevido y cagon. Sos medio pelo….".

El tuit de Mario Saralegui