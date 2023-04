¿Cómo hizo Peñarol para poner a punto a La Joya Hernández y que recuperara su mejor versión?

Tras un flojo comienzo en su retorno a Peñarol, Abel "La Hoya" Hernández empezó a recuperar en sus últimos partidos con el aurinegro su casta de jugador con recorrido internacional, pasado en selección y gran talento individual.

El centrodelantero de 32 años marcó tres de los últimos cuatro goles de Peñarol en el Torneo Apertura y el domingo se despachó, ante Plaza Colonia, con un espectacular gol de chilena que dio la vuelta al mundo.

Pero este gran presente del jugador estuvo precedido de un inicio de temporada muy complicado.

La condición física del jugador, afectada por lesiones, determinó que La Joya arrancara con rendimientos muy bajos, tanto en la pretemporada como en las primeras fechas del Apertura.

El futbolista erró dos penales. Uno en el verano con San Lorenzo y otro ante Boston River, donde anotó de rebote.

Inés Guimaraens

Penal errado ante San Lorenzo

En agosto de 2017, Hernández se rompió en tendón de aquiles cuando jugaba en Hull City de Inglaterra y estuvo seis meses afuera de las canchas.

En la otra pierna sufrió una rotura de ligamentos cruzados, en octubre de 2012, en un entrenamiento con la selección uruguaya donde hizo un movimiento brusco para evitar chocar al entrenador Óscar Tabárez.

En esa rodilla, cuando jugó en Fluminense, en 2021, sufrió además una tendinopatía muy rebelde.

Esas nanas le jugaron una muy mala pasada en su retorno a Peñarol donde debió entrenar en canchas muy secas debido a la falta de lluvias que afectaron al país en el verano.

En las canchas de Los Aromos (donde hay una sola cancha con medidas reglamentarias para entrenar) el sistema de riego es manual lo que no mejoraba sustancialmente la sequedad de los campos de entrenamiento.

Por esa razón, el jugador volvió a sentir esa tendinopatía. Desde la interna de Peñarol se informó a Referí que el jugador "prácticamente no pudo hacer la pretemporada". De hecho no estuvo en el debut ante Cerro.

Luego empezó jugando pocos minutos con recuperaciones que le impidieran sentir dolor o molestias.

Como el jugador no terminaba de estar a pleno se lo decidió parar por tres semanas para hacer una recuperación más larga. Estuvo cuatro partidos al margen.

Contra Plaza entró desde el banco por decisión propia, consensuada con el entrenador Alfredo Arias. Hernández venía de jugar 90 minutos muy intensos, exigentes y con un alto componente emocional ante Millonarios por Copa Sudamericana.

Tanto el área física como la sanidad lo siguen llevando con suma precaución y a esta altura, jueves en la mañana, está en duda su presencia para jugar el viernes contra Fénix en el Campeón del Siglo, a la hora 20, por la 13ª fecha del Torneo Apertura.

Se lo sigue acondicionando en lo físico y se lo evita sobrecargar para no lesionarlo. Para ello no entrena siempre a la par del grupo, se evita a toda costa que sienta molestias. El martes y miércoles hizo dos sesiones de recuperación y este jueves será evaluado para saber si puede estar o no a la orden ante Fénix.

Con cuidados hasta el más mínimo detalle, así logró la sanidad y el cuerpo técnico de Peñarol lograr que La Joya Hernández vuelva a ser lo que es: un jugador determinante.

Inés Guimaraens Golazo a Plaza Colonia nivel Puskas

Resonancia para Léo Coelho

El único jugador que Peñarol tiene en sanidad es el zaguero brasileño Léo Coelho.

Léo Coelho en duda ante Fénix

Lesionado ante River Plate en la séptima fecha del Apertura, Coelho solo jugó dos partidos desde entonces (Nacional y América Mineiro) perdiéndose los cinco restantes.

En aquella ocasión sufrió un pequeño desgarro en el gemelo interno.

Posteriormente, el futbolista experimentó una nueva lesión muscular, esta vez en el posterior, según informó el propio Coelho el domingo, en la previa al partido con Plaza.

El brasileño dijo que ante Fénix va a estar a la orden.

Sin embargo, en Peñarol tienen la idea de no apresurarlo y se prefiere que no esté ante Fénix para jugar el jueves de la semana próxima ante Defensa y Justicia, en la provincia de Buenos Aires, por la Copa Sudamericana, donde Peñarol no tiene mañana.

De todos modos, este jueves será sometido a una resonancia para conocer el alcance de su lesión. En función de los resultados se tomará la decisión final.

El resto del plantel está a la orden.