Arias contó por qué Abel Hernández decidió ser suplente contra Plaza Colonia

El entrenador de Peñarol Alfredo Arias contó por qué Abel Hernández fue suplente ante Plaza en el partido que el aurinegro ganó agónicamente luego del ingreso de La Joya que definió el encuentro con una espectacular chilena.

"El otro día terminó muy acalambrado en la última jugada", dijo en referencia al partido que Peñarol perdió el jueves 2-0 con Millonarios por Copa Sudamericana, en el Campeón del Siglo.

"Me dijo: 'llego acalambrado a esa última jugada, si no estoy acalambrado lo hago'", en referencia a la última chance que tuvo ante el equipo colombiano.

"Y me dejó pensando. Ayer le pregunté si volvíamos a hacer lo de los primeros partidos, de entrar con los rivales ya desgastados o si quería ingresar de entrada y fue él que lo decidió, me dijo que prefería entrar después. Es un jugador con una humildad bárbara, honesto de saber que para ingresar le iba a costar que si era titular", manifestó el DT de Peñarol en diálogo con VTV.

Sobre la titularidad del juvenil Bruno Betancor dijo: "Debe haber sido de los mejores nuestros, no merecía salir. Pero en la última jugada lo noté cansado, le muestran amarilla y ahí saqué al botija porque si no lo echan y se le venía el estadio encima. No debe haber perdido una pelota".

"Calmar nunca se calma nada, Peñarol siempre tiene que ganar el próximo partido, la historia de Peñarol lo demanda, aún ganando. Si el otro día hubiéramos ganado, teníamos que pensar que hoy también había que ganar. Pero perdimos y nos ha ido mal en la Copa, por eso había que ganar más hoy. Es un resultado importante, es uno de esos resultados que te dan un empujoncito", afirmó Arias.

"Podría poner excusas, pero hoy jugamos con lo mejor que teníamos. El primer tiempo jugamos bien, erramos chances claras que en otro momento, jugadores que la meten, no erran. Pudimos definir el partido en el primer tiempo. El segundo tiempo lo jugamos mal, apurados, el rival jugó bien su partido, defendió muy bien y nos sacaba contras. Gracias a que Abel la que no le entró el otro día con Millonarios hoy le entró, dejó contentos a los muchachos y a mí un poco más tranquilo", agregó.

"Seguimos tan lejos que cuando empezamos porque hay que ganar el próximo. Repetir lo que hicimos con Danubio, el primer tiempo contra Millonarios y el primer tiempo de hoy evitando lo que hicimos en este segundo tiempo", concluyó el entrenador aurinegro.