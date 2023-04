Damiani confirmó que no le habla a Ruglio y que con él, "Peñarol desarma las formativas"

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, criticó al actual titular carbonero, Ignacio Ruglio, por distintas acciones que este ha tomado y confirmó que no se habla con él.

"No podés pelearte con todos. Si yo tengo una fábrica, no me puedo pelear con el gremio. Él se pelea con los jueces y quiere traer jueces extranjeros. Los jueces extranjeros, ¿qué van a hacer? ¿Van a estar en contra de sus colegas?", dijo Damiani este domingo en el programa Poideportivo de canal 12.

Y tiró una frase fuerte: "Desarma lo más virtuoso de Peñarol que son las formativas, que genera caja".

Según Damiani, "desde que nos fuimos, entraron US$ 60 millones al club. La obras se financian con futbolistas que se venden y que nacieron en Peñarol".

Y añadió: "¿Cuánto tiene de deuda Real Madrid? 800 millones de euros. No me parece que haya que castigar siempre, hay que valorar lo que se heredó y las cosas que se hicieron mal, modificarlas".

"Ya que hacemos el relato de las obras, la están haciendo en tierras que compró la anterior administración. Un estadio y 50 hectáreas que se compraron y felicito que hagan las obras, me encanta la cd cerca del Estadio Campeón del Siglo. Peñarol es el club patrimonial más poderoso del Uruguay", dijo Damiani.

Damiani explicó: "Me preocupan las categorías más chicas porque ahí surgen una enorme cantidad de jugadores top. Cuando era presidente, escuchaba que había que traer jugadores, que no había que traer paquetes para el plantel principal. ¿Y ahora? ¿Cuántos jugadores se trajeron, y paquetes también?".

Y sostuvo: "Cuando yo era presidente, se decía que si no era finalista de la Libertadores era un fracaso, y la realidad te muestra otra cosa, ahora que están en el poder, no le salen las cosas. Tiene dos orejas y una boca. Hay que hablar menos y hacer más".

"Se te fue Terans en pleno remonte de la Copa Sudamericana por US$ 100.000 a un rival directo. Así no se puede. ¡Invertí!", expresó el expresidente.

Damiani dijo que cuando Ruglio le ganó las elecciones esa noche en el Palacio Cr. Gastón Guelfi le dijo: ‘Actuá en grande’. Ahora le diría, ‘hablá menos y peléate menos’. No podés manejarte para la tribuna. ¿Vos creés que a los hinchas de Real Madrid les gustó que se fueran Casemiro, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos?".

Igualmente sostuvo que "Peñarol va a salir campeón del Apertura, tiene jugadores de buena calidad".

No se habla con Ruglio

Damiani confirmó algo que sorprendió.

"No me hablo con el presidente, no comparto esta política de pelearse con todos. Es un tema personal por un cruce de declaraciones. Mucha gente me dijo que fuera a la Justicia por una canallada, pero preferí dejar ese tema. Me mandó un par de Whatsapp para el clásico y no le respondí", indicó.

Según Damiani, Ruglio "siempre les pega a las gestiones económicas, pero creo que hay gente rescatable en el oficialismo, Evaristo (González), es mucho más mesurado y el Z (Eduardo Zaidensztat)".