"Estoy internando a mi mujer en este momento", dijo Claudio Morgado tras ser acusado de estafa

El actor y exdirector de INADI, Claudio Morgado, junto con su esposa, Vanesa Moreno, fueron acusados de estafa por la periodista Bárbara García y la baterista Andrea Álvarez a través de las redes sociales. Ambas mujeres afirman que la pareja les prometió traer ropa y artículos de tecnología del exterior, pero nunca cumplieron con la entrega ni devolvieron el dinero recibido por adelantado. García además radicó una denuncia ante la Justicia.

Consultado sobre las acusaciones, Morgado declaró que estaba llevando a su esposa a internarla en ese preciso momento, sugiriendo que las supuestas estafas podrían estar relacionadas con la salud mental de su pareja. Sin embargo, no es la primera vez que el matrimonio enfrenta acusaciones de este tipo.

“Estoy internando a mi mujer en este preciso momento”, señaló Morgado acerca de las acusaciones que pesan en su contra. Además, aseguró que Moreno tiene “una psicosis grave”

Según una historia compartida en su cuenta de Instagram, García afirmó que desconocía las acusaciones previas contra el matrimonio y colaboró con el emprendimiento de Moreno. Expresó sentirse estafada por Claudio Morgado y su esposa, alegando que no solo ella, sino también familiares y otras personas, fueron estafadas por un monto considerable de dinero en una supuesta venta.

La periodista destacó que desconocía los antecedentes penales de Morgado y que él era su compañero de trabajo en el programa de televisión Uno más uno tres todos los sábados por Extra TV!. Sin embargo, reveló que Morgado continuó en el programa hasta el sábado pasado. Expresó su preocupación por la cantidad de personas involucradas en la estafa.

Además, García se anticipó a las posibles declaraciones de Morgado sobre su esposa, refiriéndose a ella como una psicótica según Morgado. Solicitó difusión del tema para evitar que haya más víctimas a manos de esta pareja y expresó incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar el dinero estafado.

En diálogo con LAM, García aseguró: “Yo de verdad no sabía que ellos vienen con un largo historial desde el año 2016, 2019, 2022. Hay una periodista que está especializada en seguir todas las estafas que esta gente hace”. Y, luego, apuntó contra Morgado porque, pese a que él asegura que no está al tanto de nada, el dinero fue depositado en una cuenta a su nombre: “No quiero solamente que devuelvan el dinero, quiero que vayan presos porque gente así no puede estar impune en la casa”.

La denuncia de una ex Soda Stereo

En su testimonio, Andrea Álvarez, ex percusionista de Soda Stereo, se sumó a la denuncia realizada por García y describió su experiencia con la pareja de Morgado. ”En noviembre, Vanesa (mujer de Morgado, mi vecino y amigo) me ofrece unas MacBook Pro a buen precio que ‘trae mi amiga para que revenda, pero a vos te la vendo a mil dólares porque Clau te ama’”, relató la baterista, dejando en claro la relación de confianza que la une al actor y humorista.

Y añadió: ”Dije que no (soy pobre) y justo a mi hermano se le rompió su computadora. (...) Las Mac llegaban en una semana, pero eso no pasa. Hasta ahí era normal dado el momento del año, político, etc.... Ella me ofrece, para compensar la tardanza otra Mac a 500 dólares, y yo sospecho, pero ella me alienta y no daba dudar de ‘la mujer de Morgado’. Viene fin de año y ellos se van a Brasil... Y yo ahí ya me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capítulo”.

Andrea Álvarez posteó su denuncia

Según el testimonio de Álvarez, transcurridos cinco meses del primer pago, las computadoras nunca fueron entregadas. “Me animo a contarlo a amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales, y que las historias que se saben son calcadas a la mía: audios, capturas de Whatsapp, estrategia. Todo igual. Tienen denuncias, causas, etc., pero nunca pasó nada. A partir de ahi era una excusa diaria de porqué no me devolvía lo que ahora eran 1800 dólares (ella agrega 300 por la tardanza), mientras yo estaba en contacto con abogado, una periodista damnificada y víctimas de sus estafas (muchísima gente). Hoy decidí ponerle fin y aceptar la derrota, pero no quiero que estafen a nadie más y por eso lo cuento. Fueron meses humillantes donde me enfermé, me arruinaron el verano, la vida y mi trabajo. Todo fue demencial”, finalizó la artista.

Denuncias anteriores contra Morgado y su esposa

El ex director del INADI y su esposa habían sido denunciados anteriormente por otros delitos similares. Según una de las presuntas víctimas en 2022, alrededor de 200 personas resultaron estafadas por millones de pesos. Moreno utilizaba su cuenta de Instagram para promocionar y vender productos importados de marcas reconocidas a precios de descuento. Los compradores confiaban en la modalidad de venta online porque Moreno se presentaba como la esposa de Morgado, lo que generaba confianza en los potenciales consumidores.

La forma de operar era siempre la misma: una vez realizado el pago, las entregas se retrasaban y Moreno utilizaba diversas excusas para justificar la demora, como problemas de salud como leucemia, asma o cardiopatía, entre otros. Sin embargo, en ese momento, solo cinco de los compradores presentaron denuncias ante la Justicia.

Alejandra Pitano compartió su experiencia, en la que pagó 700 mil pesos por mercadería que nunca recibió. Realizó parte del pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de Morgado y el resto en efectivo, incluso con la presencia de Morgado en el momento del pago, lo que sugiere su implicación en las estafas. Pitano también mencionó que dejaron el auto de un familiar de Moreno como garantía hasta la entrega, pero luego el propietario del vehículo lo recuperó y la mercadería nunca llegó.