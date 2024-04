Denuncian por estafa al ex titular del INADI, Claudio Morgado, y a su pareja, Vanesa Moreno

El ex titular del INADI, Claudio Morgado, y su pareja Vanesa Moreno fueron acusados por estafa por una compañera de trabajo, la periodista Bárbara García, con la que comparten el programa “Uno más uno tres”, que conduce Santiago Cúneo y se emite por la señal Extratv.

La periodista contó que la mujer comenzó a seguirla en las redes sociales y el año pasado la contactó para comentarle que su hermano y cuñada trabajaban para una reconocida empresa de tecnología y que "vendían a mitad de precio" celulares y computadores de una famosa marca. Sin embargo, como ella es "cero tecnología" no se interesó en los productos.

Sin embargo, en febrero Moreno volvió con otra propuesta. "Me escribe diciéndome que su cuñada trabajaba para Nike Latam y que tenían una promo que solo era por unos días de productos a casi la mitad del precio", dice, pero como tampoco le respondió, a finales de marzo le escribió nuevamente.

"Me dice que había solamente había 24 horas para poder comprar, que se acordó de mí porque me ve en el Instagram que yo entreno, y me dice 'seguramente necesitás zapatillas o ropa deportiva'", continuó la periodista, que, tras ese mensaje, se interesó por la propuesta, dado que tenía productos a buen precio.

La denunciante es Bárbara Garcia, una compañera de trabajo de Morgado

García dijo que no sabía que "ya había antecedentes" de estafas vinculadas a la pareja, y pasó la información de las promociones a un grupo íntimo que tiene. Allí se sumaron dos personas más para realizar las compras, que, a su vez, se lo trasladaron a sus familias.

"Estamos hablando de 750 dólares, 800, dólares. Yo se lo paso a una sobrina mía, que se lo pasó a su ala familiar. Ella hizo un depósito de 2 millones y medio de pesos, y yo compré para mis nietos. En mi caso fueron 340 mil pesos", contó García.

El viernes 29 de marzo, día que se grabó el programa de Cúneo, Moreno apareció en el estudio junto con Morgado, acompañándolo como solía hacer. "Se extendió un día más", le dijo la mujer a García.

Ese mismo día, la periodista le ofreció a su hermano y colega, Camilo García, comprarle algunos productos. "A la noche vio lo que le mandé, me llama y me dice '¿quién te mandó esto?' Yo le dije: 'La mujer de Morgado, Vanesa'. 'Esta gente tiene denuncias por estafas', me dice", contó.

La periodista expresó que nunca se iba a imaginar que la iba a estafar "un compañero de trabajo" y relató que cuando comenzó a investigar se dio cuenta que era las denuncias que tenía la pareja eran por con la "misma metodología" que implementó con ella. "Con cada uno viste que se ponía en contacto armaba un vínculo aparte, en donde vos no ibas a imaginarte que te iban a estafar y menos la mujer de un compañero de trabajo", agregó.

Cuando la periodista "encaró" a Moreno y le recordó las denuncias, ella dijo que pensó que sabía lo que había pasado, y que su abogado había solucionado todo, ya que, supuestamente, el problema que había tenido Morgado con un reconocido canal de cable por estafar a sus trabajadoras era porque "le hicieron una cama" por "una cuestión política", y la usaron a ella para "ensuciarlo".

"Yo me quedé mal. Soy una mujer de 57 años y trabajo en los medios de comunicación desde los 19, 20, jamás me pasó una cosa así. No tengo en la cabeza que haya alguien que, encima del lugar de trabajo, te cague", se sinceró la periodista.

El ex titular del INADI se apareció en el estudio para la grabación del programa del último viernes, y le dijo a la periodista que "había problemas con los conteiners", y que nunca antes tuvo problemas. Entonces, acordaron que este lunes, o estaban los productos o estaba la plata.