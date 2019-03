Tensa reunión entre intendencia y vecinos de Shangrilá que denuncian contaminación de lago

Interrupciones, preguntas, quejas de vecinos por lo bajo, miradas de incredulidad. Varias veces tuvieron que pedir orden porque todos querían hacer sus reclamos. "Vinimos enojados, no tienen ni idea". "No creemos en las medidas y los controles que ustedes hacen". "Hay una impunidad gravísima, no somos escuchados". Todas son declaraciones de uno de los voceros que tomó la palabra, Freddy Gallo, en una reunión momentos de tensión entre vecinos y las autoridades de la Intendencia de Canelones.

Desde hace seis meses vecinos de la zona del Lago Pesquero, próximo a Shangrilá, comenzaron a organizarse para hacer oír sus reclamos ante la Intendencia de Canelones porque, según afirman, la comuna utiliza material que obtiene de las obras de saneamiento y excavaciones para rellenar el lago y ganar terreno. En su relato, el grupo afirma que ese material está contaminado porque contiene basura, yuyos, pastizales y tierra. Este jueves lograron reunirse con el director de Planificación de la intendencia, Sergio Ashfield, y con el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou para hacerles sus planteos.

El proyecto Interlagos supone la construcción de tres torres de ocho pisos con dormitorios de 1,2 y 3 dormitorios. Hasta ahora se rellenó el terreno necesario para dos de las tres torres a construir. Para la tercera resta rellenar un 70% del predio. La construcción se hará sobre la calle Presidente Kennedy, entre Racine y Calcagno.

Los vecinos denuncian que hay cinco puntos, algunos en el Lago Pesquero y otros en el Lago Calcagno, donde se está vertiendo material contaminante. Aseguran que se está afectando la calidad de vida de las familias que residen en las cerca de 100 casas que hay en la zona. En tanto, acusan a la comuna de violar el artículo 47 de la Constitución, varias leyes, decretos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la ordenanza departamental que regula los permisos de construcción. El artículo 47 de la Constitución establece que la protección del medio ambiente es de interés general y que, por ello, las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación.

"Estoy en contra de que metan un solo gramo mas de tierra en el lago. Hay experiencias pasadas de las que debemos aprender", dijo otro de los más de 50 vecinos que participaron de la reunión que se realizó en el Centro Cívico de Ciudad de la Costa. "La intendencia tiene que poner una barrera para parar el barro, la mugre y no contaminar al resto del lago. Pusieron unos flotadores como los que usan los niños en la piscina, no tiene sentido. Dinama mira para otro lado porque dice que los lagos pertenecen a la intendencia", añadió.

Sin embargo, Ashfield explicó a El Observador que la comuna tiene puntos de acopio de material y que tomó todos los recaudos para asegurarse de que no contuviera contaminantes.

"Queremos ser claros: impactos en todas las actividades va a haber. Cuánto y cómo los mitigamos y cómo trabajamos después son los puntos en los que centramos las mayores prejuzgaciones. Estas barreras o lineas flotadoras lo que permiten es mitigar parte de ese impacto que se va generando sobre el volcado en el espejo de agua e intentar la menor difusión en el resto", explicó Ashfield a los vecinos.

"El problema de estos lagos está relacionado a como se desarrolló la zona. Cualquier lago artificial, con relleno o no, esta en las condiciones del Lago Pesquero", sostuvo Herou, por su parte, luego de pedir respeto en el acalorado debate.

"Hay productos que capturan nutrientes pero no se usan así nomás. Hay dos o tres tipos de productos que estamos evaluando que se puedan utilizar para capturar los nutrientes e inmovilizarlos de forma que no estén disponibles para evitar cianobacterias o plantas. Hay poco conocimiento en Uruguay sobre esto, hoy tenemos conocimiento para empezar a actuar sobre las causas, aplicando productos, nos reunimos con técnicos de Brasil, vamos a licitar y esto nos va a permitir actuar sobre las causas, no solo sobre las consecuencias", agregó el director de Gestión Ambiental.

Herou también propuso a los vecinos organizar un curso en conjunto con la Udelar para que se informen sobre el estado de los lagos y sus particularidades. A su vez, explicó que desde la comuna van a poner una boya que recabe información para que, a través de una plataforma, los vecinos puedan acceder a la información en tiempo real sobre el estado del lago.

Además, los jerarcas municipales mostraron imágenes tomadas con un drone que muestran caños de domicilios particulares que desagotan en el lago y muros hechos con materiales no permitidos, lo que fue tomado por los vecinos como una acusación de que esas también son causas de contaminación.

"Vinimos a ofrecer la posibilidad de remediar los lagos nuestros", dijo otro vecino, Alberto Broggi, representante de la empresa Biotek Petrol que se ofreció a limpiar el lago.

La reunión, que tuvo momentos de rispideces entre los propios vecinos para que el debate no se desvirtuara en discusiones políticas, finalizó con la decisión de generar una nueva instancia de diálogo entre ambas partes, en la semana siguiente a carnaval. Mientras, a pesar de las quejas de los vecinos, los rellenos no se suspenderán.

"Queremos traer una respuesta concreta a lo que se ha planteado acá", apuntó Ashfield luego de aclarar que había tomado nota de todos los reclamos. "Algunas de las consultas que se hicieron hoy las podemos responder y otras no", sentenció.