Vecinos de Ciudad de la Costa denuncian a la Intendencia de Canelones por contaminación

Unos 40 vecinos de la Ciudad de la Costa que residen en la zona del Lago Pesquero, próximo a Shangrilá, denunciaron que la Intendencia de Canelones está contaminando el agua al verter material de relleno en el agua que permite ganar terreno para construir un complejo de viviendas con varias torres, informó El País y confirmó El Observador. La teoría de estos vecinos es que esos materiales están contaminados ya que provienen de las calles y de las obras de saneamiento de la ciudad.

Según los vecinos, la empresa constructora del proyecto Interlagos "no tiene suficientes terrenos para hacer esos edificios, por lo que está rellenando el lago para ganar terreno y poder apoyar el edificio", afirmó a El Observador uno de los vecinos, que prefirió no ser identificado. El proyecto Interlagos -ubicado en la calle presidente Kennedy, entre el Lago Pesquero y el Lago Calcagno- prevé la instalación de cinco torres de unos diez pisos de altura que tendrán apartamentos de 1,2 y 3 dormitorios.

Para este jueves la Intendencia de Canelones citó a los vecinos a una reunión para explicarles cómo ha sido el proceso de desarrollo en Ciudad de la Costa y, especialmente, respecto a ese proyecto urbanístico. Allí la intendencia dará a conocer todas las medidas que tiene previstas para el lugar, afirmó a El Observador el director de Planificación, Sergio Ashfield.

Los vecinos denuncian que el agua del Lago Pesquero está "contaminada", "turbia" y "mugrienta", ya que los camiones vierten relleno que tiene "mucha tierra". Entre esos restos, afirmó el vecino, se vuelcan "pastos, yuyos y basura". Sin embargo, Ashfield explicó que la comuna tomó "los recaudos necesarios" y cuenta con parámetros que permiten determinar que el lago "va a tener un comportamiento similar al que tenía". Esos datos serán presentados en la asamblea de este jueves.

"La intendencia tiene varios puntos de acopio de material, excedentes de excavaciones de diversas obras que se hacen en toda la ciudad y es parte de los materiales que luego se licitan, no sólo para los lagos, sino para otros puntos y emprendimientos que tengan algún tipo de necesidad", afirmó Ashfield. Aclaró, además, que esto no quiere decir que se trate de "materiales contaminantes", ya que "el material que no es apto para ningún tipo de relleno, no se utiliza", según precisó.

Pero, además de las cuestiones ambientales, los vecinos de la zona en la que se construirá el proyecto Interlagos consideran que cambiará la morfología del lugar. En esa zona, según relataron, la altura máxima es de unos tres pisos, pero las torres de viviendas tendrán diez. "Es una locura, no hay una adaptación al entorno", afirmó el vecino que dialogó con El Observador.

Ashfield, en tanto, manifestó que entiende la preocupación de los vecinos pero recordó que la actividad humana, en cualquier ámbitos, tiene efectos sobre el entorno. "Ahora, el tema es cómo mitigamos el impacto y cómo después actuamos sobre ello", agregó.