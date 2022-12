The Grand Hotel Punta Del Este rompe el verano con dos nuevas inauguraciones: “The Grand Center” y “Huma Rooftop Bar & Lounge”

Por su estratégica ubicación y sofisticada propuesta de servicios, el hotel 5 estrellas The Grand Hotel Punta del Este ha sido uno de los alojamientos preferidos para los que visitan el balneario uruguayo. Ubicado sobre la Parada 10 de la Playa Brava, dispone de 120 cuartos entre habitaciones y suites diseñadas con lo último en lujo y confort.

Dentro de los servicios que ofrece el complejo, en diciembre sumó dos nuevos, con dos grandes propuestas: en primer lugar, se inauguró The Grand Center, un imponente espacio multifuncional de 650 metros cuadrados destinados a facilitar la realización de todo tipo de reuniones, que permitirá a la localidad sumar una propuesta innovadora y ampliar la capacidad de albergar este tipo de acciones.

El reconocido periodista argentino José del Río se encargó de conducir la velada y dar la bienvenida a los más de 200 asistentes que viajaron desde Argentina, Brasil y diferentes puntos de Latinoamérica para ser testigos del lugar que promete convertirse en un sitio de referencia en Punta del Este. Los invitados disfrutaron de las conferencias con eje en la innovación y la creatividad de Estanislao Bachrach, biólogo molecular y referente de la neurociencia, y Martina Rúa, periodista especializada en innovación y productividad.

El evento convocó a autoridades locales, como el intendente Enrique Antía. “Este proyecto está enmarcado en un plan de desarrollo departamental muy grande que respeta el medio ambiente y la diversidad que caracterizan a Maldonado”, destacó.

Por su parte, el ministro de Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, dedicó un agradecimiento al legado familiar iniciado por Jim Shasha y continuado por su hija Leslie Shasha, CEO de Grand Hotels Lux Collection. “Esta es una inauguración muy importante para nuestro país, se trata de infraestructura de calidad para el turismo que le permitirá a la región tener una mayor oferta de propuestas para eventos, lo que ayuda a la esperada desestacionalización del turismo que ya va logrando Maldonado y Punta del Este”, expresó.

El espacio cuenta con un salón principal diseñado con una gran funcionalidad para adaptarse a todo tipo de eventos, desde casamientos, hasta un congreso y actividades culturales como shows musicales y obras de teatro, gracias a su equipamiento tecnológico de primer nivel. Su amplio foyer para recepciones y salón principal de doble altura vidriado con balcón aterrazado ofrecen una privilegiada vista al mar. En su construcción se destaca la utilización de materiales nobles y un diseño exterior que acompaña la estética del hotel, con reminiscencias de estar en un gran buque de cara al mar.

Rooftop panorámico

Apostando doblemente a Punta del Este y generando la gran expectativa por ser la sensación del verano 2023, The Grand Hotel inauguró el único rooftop de la costa esteña: HUMA Rooftop Bar & Lounge, con vista panorámica a la Playa Brava. Cuenta con coctelería de autor por Danilo Oribe, con un line up de distintos DJs y con la gastronomía internacional del chef ejecutivo del Hotel Javier Sánchez. Además, ofrece un espacio de lujo dedicado a los amantes del sushi, donde es posible disfrutar de la exclusiva experiencia Omakase by Danny Sadi.

En el evento de inauguración, estuvieron presentes Susana Giménez, Pampita, Kun Agüero y el clan Tinelli, quienes brindaron por esta nueva apertura entre familia y amigos. Zaira Nara y Facundo Pieres también hicieron acto de presencia.

La artista Fernanda Cohen le aportó color a la noche pintando en vivo un gran ave de fuego en homenaje al nombre del bar. En la mitología persa, HUMA es un ave similar al ave Fénix, que renace de las cenizas para resurgir enérgico y con más vitalidad para una nueva etapa.

Huma Rooftop Bar & Lounge.

El desarrollo e identidad de marca del lugar se trabajó con el estudio Pure Grey, de Nueva York, que es líder internacional en el desarrollo de los mejores restaurantes y bares del mundo. Se trata de una obra imponente con materiales de última generación como el titanio, con una capacidad para 180 personas y una barra circular para disfrutar de un cocktail de autor mirando al mar.

Su terminación arquitectónica tiene una vinculación directa con la estética marina de formas sutiles y onduladas que adquieren dinamismo en el marco de la obra en general. Su diseño de clase vanguardista promete convertirlo en uno de los lugares preferidos para disfrutar de los tradicionales atardeceres y noches de verano del Este.

“Seguimos mejorando, innovando y brindando experiencias únicas y un servicio de excelencia a nuestros huéspedes, clientes y a toda la comunidad”, expresó Gabriel Guerra, gerente de The Grand Hotel Punta del Este.

De impacto

La inversión realizada hasta el momento por ambos proyectos alcanza los US$ 40 millones y se proyecta tener una inversión de más de US$ 60 millones. Actualmente, el hotel en temporada baja cuenta con un personal directo de 110 personas y en temporada alta de 260. Con la ampliación se estiman unos 320 empleados en total, entre los directos y los indirectos.

El complejo pertenece a la collection Grand Hotels Lux, una colección de cuatro hoteles ubicados en tres destinos excepcionales en Argentina y Uruguay: Iguazú Grand y Panoramic Grand, ubicados en Puerto Iguazú, Misiones; Recoleta Grand en la ciudad de Buenos Aires y The Grand Hotel Punta del Este, en la costa uruguaya. El diseño de sus instalaciones permite a sus huéspedes relajarse y disfrutar gracias a sus vistas al mar, la piscina y los jardines. Con un espíritu eco-friendly, el hotel cuenta con iluminación natural en todos sus espacios, tecnología solar para el agua caliente, sistema de iluminación LED y elevadores con sistema Regen.