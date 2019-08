The Log, el pedazo de leña que cambió para siempre las guitarras eléctricas

Lester William Polsfuss, mejor conocido como Les Paul, falleció el 12 de agosto hace diez años, producto de una neumonía. ¿Su legado? Haber cambiado para siempre las guitarras eléctricas.

Gibson

Si les suena el apodo es porque conocen las guitarras Gibson o Epiphone Les Paul, provenientes de un diseño rústico y sencillo del estadounidense, llamado The Log -"el leño"-.

¿Cómo nace Gibson Les Paul?

Cansado de que las primeras guitarras eléctricas de cuerpo hueco no acoplaran por su caja, ni sus notas duraran lo suficiente, Les Paul agarró un leño macizo de pino de 4 pulgadas por 4, le agregó un puente, un mástil, cuerdas y dos fonocaptores, y problema solucionado.

Les Paul Foundation

Les Paul con The Log

Para que la guitarra no tuviese un aspecto tan rústico, Paul le agregó dos mitades del cuerpo de una Epiphone, fábrica donde experimentó con el modelo, y la historia ya estaba escrita. Según Wikipedia, es el primer modelo de guitarra eléctrica basado en el modelo de guitarra española (antes se basaban en el modelo hawaiano).

Curiosamente, Gibson rechazó la idea de producir masivamente a The Log en un principio, pero cuando Fender lanzó su también icónica Telecaster, fueron a buscar a Paul, que tenía éxito como guitarrista junto a su esposa en el mercado norteamericano, para crear un diseño que compitiera.

Y esa unión terminaría quedando en la historia con la Gibson Les Paul, una de las líneas de guitarras eléctricas más famosas de la historia. Su segundo modelo, conocido como "Black Beauty" por su acabado negro, terminaría sentando las bases de un modelo que hasta el día de hoy, en sus decenas de variantes, es un clásico y referente en lo que respecta a sonido y diseño.

Desde la unión de Gibson y Les Paul hasta hoy la guitarra eléctrica ha variado en la tecnología de sus componentes, sumando potencia y solvencia, pero el cuerpo macizo nació con el inventor estadounidense.

Famosa por sus compradores

Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards y Jimmy Page han sido usuarios recurrentes. Y esto hablando de un solo modelo, el 1959 Standard, quizás el más emblemático.

Gibson

Modelo Les Paul Standard 59

Para hacerse una idea, la guitarra de Black Dog, de Led Zeppelin, de Welcome To The Jungle -Guns N' Roses- y de American Idiot -Green Day- es en todos los casos una Gibson Les Paul.

Antes de Les Paul, las guitarras no acoplaban lo suficiente, y las notas duraban mucho menos. Luego de The Log, el instrumento de seis cuerdas pasó a ser lo que es: un emblema del blues y el rock.