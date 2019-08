Tiempos malos, con pocos martes 13

Esta semana tuvimos el único martes 13 de 2019. Si a usted no le ha pasado nada malo, deberá esperar varios meses para tener su revancha, pues el próximo martes 13 recién será en octubre de 2020. También ese será un año con un solo martes 13. Si en lo que queda de 2019 y en los 12 meses del siguiente pasan cosas malas, no habrá que culpar a la fatídica fecha, pues su abundancia en el calendario, tal como destaca, es más bien nula. Hace muchísimo, una persona que sabía demasiadas cosas sobre la vida, de esas que no se ven en la superficie, me dijo convencida de que no hay que hacer nada importante ni tomar decisiones en aquellas semanas que tengan un martes 13.

Por haber estado acertada en una cantidad de sus predicciones, yo desde entonces le he hecho caso. De ahí que evito hacer lo menos importante posible en semanas que incluyan dicho día, siendo la columna que ahora usted está leyendo una de las excepciones. Según la persona mencionada, a mucha gente le pasa cosas malas inesperadas debido al aura de negatividad asociado al martes 13. Según esto, por ejemplo, Mauricio Macri podría justificar su inesperada y durísima derrota en las urnas diciendo que las elecciones se realizaron en una mala semana, por incluir un martes 13. La semana todavía no terminó, así que se puede esperar más, en otros frentes.

Lo raro de todo esto, es que en tiempos como los actuales, castigados por la continuidad de lacras, ¿cómo se puede creer que algunos días, mejor dicho, uno en especial, puede ser responsabilizado por traer mala suerte? Las cosas a nivel mundial en los días actuales están tan mal, que podría pensarse que los 365 días del año son martes 13. Estos, los martes 13, quizás tuvieron actualidad plena en otra época más esperanzadora y positiva de la humanidad, aunque dudo que haya habido una época con esas características.

En estos tiempos se hacen encuestas sobre todo tipo de cosa. Sin embargo, por ejemplo, nunca he visto una encuesta que informe qué porcentaje de los uruguayos cree en los martes 13 y los asocia con la suerte adversa. Como diez años atrás, a raíz de una columna que escribí sobre las creencias y cábalas, una lectora me escribió para decirme que la mayoría de los uruguayos no hace nada considerado importante un martes 13, aunque al mismo tiempo esa misma mayoría afirmó que no cree que dicha fecha esté asociada a la mala suerte. Para intentar salir de la duda le hice a ocho uruguayos la siguiente pregunta: ¿Haría usted en un martes 13 algo que considere importante para su vida, como casarse, bautizar a un hijo, someterse a una operación quirúrgica, o comprar una casa? La respuesta de todos fue negativa. Seis de los ocho dijeron no creer en la mala suerte. Sin embargo, quieren que los martes 13 pasen rápido.

Alguien que conozco desde hace tiempo me sorprendió al decirme: “no me pidas que lo haga el martes próximo pues es 13”. Ese alguien tiene una licenciatura y lo considero una persona inteligente, con gran capacidad para analizar problemas. Sin embargo, cree que hay días que traen mala suerte, y que hay también objetos asociados a la mufa, como los paraguas, a los que nunca abre en su casa, y las escaleras, por debajo de las cuales evita pasar. No me animé a preguntarle cómo vive un martes 13, y si va a trabajar o da parte de enfermo, o vaya a saber uno qué es lo que hace. Respeto su devoción a la superchería, aunque no la entiendo.

La historia demuestra hasta el presente que en todos los días de la semana, sin importar la fecha que los acompañe, han pasado cosas malas. No todo el mundo se muere un martes 13, pero la esposa de alguien que falleció ese día en insólito accidente (se patinó mientras se bañaba y terminó desnucado), cree que su marido seguiría vivo de haber transcurrido la maldita fecha sin higienizarse. Sobre este tipo de cosas inexplicables asociadas a una funesta casualidad puede haber infinidad de ejemplos.

No obstante, me resultó imposible encontrar a algún uruguayo al que le haya pasado algo bueno un martes 13. Seguramente lo hay. Conozco en cambio, a muchos ,bueno, tal vez no muchos pero sí a varios, a los cuales le han sucedido cosas extrañas en la desprestigiada fecha, no todas tan graves como fallecer, pero sí, por ejemplo, chocar, ser robados o enfermarse cuando el día anterior se sentían bien. ¿Será posible? A veces, en algunos casos, no queda otra que creer o reventar.

Más allá de lo ya dicho, tengo la percepción, aunque no confirmada racionalmente por la realidad, de que los martes 13 ya no son los de antes. Creo que los jóvenes de la generación de internet ya no los consideran fecha relacionable a un acontecimiento negativo. Si por ellos nos guiamos, estamos ante una tradición a la baja. Ni siquiera en lo referido a los martes 13 los tiempos son lo que eran. Antes, de 1945 en adelante, existía la noción colectiva de que algo malo podía pasar en los martes acompañados de esa cifra. De un tiempo a esta parte, puesto que casi todos los días del mundo son o parecen ser martes 13, estos han perdido la magia con cierto aire funesto de antaño.

¿Por qué los martes 13 tienen aura negativa? Difícil decirlo. No hay una razón lógica. En la cultura anglosajona, el martes es sustituido por viernes y se han hecho varias películas de terror que suceden en viernes 13, días de carnicería humana según la tradición de Hollywood. En 2019 habrá dos viernes 13; en septiembre y en diciembre. En 2020, también dos; en marzo y en noviembre. Por consiguiente, hasta en días asociados a la mala suerte los anglosajones nos ganan. Por cierto, encuentro preferibles los viernes 13 en lugar de los martes con igual cifra impar, pues si algo malo ocurre un viernes uno tiene sábado y domingo para recuperarse, tomar algo espirituoso, acostarse tarde, leer un libro. En cambio, los miércoles posteriores a un martes 13 siempre son laborables y resultan nada más que otro día común, como los tantos que pueblan la vida humana.

Desde hace mucho tiempo vengo intentando saber por qué el martes acompañado de la cifra 13 tiene tan mala fama, pero hasta ahora no encontré las causas. Es algo arbitrario, inexplicable para ser preciso. Hay varias posibles explicaciones, pero ninguna resulta convincente. ¿Por qué martes y no miércoles, o viernes, como en la tradición anglosajona? El martes 13 carece de explicación lógica y racional (la busqué pero no pude encontrarla).

El negativismo asociado al viernes 13, en cambio, tendría un poco más de sentido, pues Cristo murió un viernes, aunque esto tampoco resulta demasiado coherente, pues en viernes y 13 han ocurrido infinidad de cosas buenas. En fin, hay algo misterioso y ritualista asociado a ambas fechas, en las cuales una gran verdad, entre varias, se cumple: son días en que poca gente se casa. Pero resulta un error no hacerlo, pues si las cosas no van bien con la pareja, siempre se puede responsabilizar a la unión de tal día con tal cifra de los desastres matrimoniales producto de una unión fallida.

En el mundo suelen ocurrir cosas raras. Siempre pasan, cualquiera sea el día que figure en el calendario. De todas formas, cuando acontecen en la semana de un martes 13 solemos otorgarle a tal fecha mayor importancia de la que quizás tenga y lo culpamos de los sucesos negativos que puedan ocurrir dentro de sus 24 horas de duración. En ocasiones, esta percepción de los acontecimientos parece resultar acertada, pues las cosas negativamente raras que suceden hacen pensar que en la realidad hay una dimensión oculta que la manipula y modifica, generando incertidumbre y confirmando la idea de que el ser humano, por más que lo intente de la manera más racional, tiene un nulo control de los hechos que lo confirman como principal protagonista.