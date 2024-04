Tini Stoessel anunció la fecha de estreno de la canción dedicada a su papá: "No voy a poder subirme a un escenario"

Desgarradoramente emotiva, Tini Stoessel se dejó oír en la apertura de su nueva canción, una composición dedicada con cariño a su padre, Alejandro. Fueron días de profunda tristeza para la artista cuando su padre tuvo que ser ingresado en terapia intensiva en estado crítico después de complicaciones surgidas tras una cirugía programada en el año 2022 en el Sanatorio La Trinidad, ubicado en el barrio porteño de Palermo. A pesar de la grave situación de salud que enfrentó el productor, logró recuperarse rodeado del amor de su familia.

Sin embargo, ese momento dejó una huella imborrable en la memoria de Tini, tanto que decidió dedicarle una canción en su nuevo álbum. Este domingo de Pascua, la cantante anunció la fecha de lanzamiento con un emotivo fragmento de vídeo. En él, se la veía en la sala de espera de un hospital, reflejada en el cristal, expresando: "Es que no voy a poder, no voy a poder hacer los shows, no voy a poder subirme a un escenario... Sí, va a haber que suspender los shows, gracias". Con gesto visiblemente afligido, Tini presentó su canción titulada simplemente "Pa".

El anuncio fue compartido a través de una publicación en su perfil de Instagram. Junto al vídeo, Tini escribió: "Sale mañana a las 9 PM argentina la primera canción de este álbum, desde el fondo de mi corazón", acompañado de un emoji de corazón rojo.

Este proyecto representa un proceso de profunda catarsis para ella, enfrentando recientemente ataques de pánico y una abrumadora sensación de desesperanza. En medio de este difícil período, su padre salió en su defensa frente a críticas dirigidas hacia su hija en el vasto mundo de internet. A través de una carta publicada en sus historias de Instagram, el productor expresó su firme posición.

"¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato", comenzó Alejandro. "Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad", agregó sin tapujos.

Es importante recordar que hace unos días, fue Tini misma quien respondió a una usuaria de Twitter que la atacó con un mensaje despectivo. En aquella ocasión, Tini había hecho referencia a los "haters", al replicar una crítica que había recibido en esa red social. "Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula", escribió una seguidora.

Entonces, la cantante respondió con palabras que reflejaban el difícil momento que estaba atravesando. "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer. No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces", concluyó.