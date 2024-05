Tini Stoessel dio su último show en Argentina y se despidió de sus fans: "Ya no quiero pedir perdón por llorar"

Tini Stoessel dio su último show en la Argentina este viernes por la noche en el marco del lanzamiento de su álbum "Un Mechon de Pelo". Sin embargo, luego de estos conciertos en el Club Hurlingham, la cantante no hará gira promocional, de hecho, se marchará del país en busca de nuevos horizontes laborales, entre ellos, regresar a la actuación.

Por ese motivo, el concierto que dio ayer fue muy especial no solo para sus fans sino, por supuesto, para ella también. Emocionada hasta las lágrimas y a corazón abierto, Tini le admitió a los espectadores que "los extrañará mucho" y, además, hizo una breve reflexión sobre su presente personal.

"Este es mi último show. La verdad les agradezco mucho estar acá. Me hizo muy feliz estar acá en el escenario otra vez, pero me hace más feliz estar en el escenario siendo sincera con ustedes, con lo que me estuvo pasando", expresó Stoessel. Luego confesó que no le gustaría volver a ser la Martina "que tenía miedo de hablar o de contar ciertas cosas" y añadió: "Decirles también que nunca es tarde para ser quien tengan ganas de ser, no importa la edad, nunca es tarde, no importa nada de eso".

Una parte de las palabras hermosas que nos dijo, @TiniStoessel te amamos y te vamos a extrañar pero siempre te vamos a esperar✨️❤️ #tini #tinistoessel #hurlingham pic.twitter.com/MD5cx5Tey3 — colomufaaa💋 (tini's versión) (@solci665073) May 4, 2024

Más tarde, en su discurso, volvió a darles las gracias a sus seguidores por estar presente en los cinco shows que dio y en donde cantó todas las canciones del nuevo disco. "Me emociona poder decirles que espero volver a verlos pronto y los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción, les prometo. Perdón", dijo con la voz notablemente entrecortada. Y siguió: "Ya no quiero pedir perdón, no quiero pedir perdón por llorar porque siempre lo digo".

El futuro de Tini Stoessel luego del lanzamiento de "Un Mechón de Pelo"

Tras los cinco shows que dio en el Club Hurlingham, la artista parte de Buenos Aires para instalarse en México. Según detalló, Yanina Latorre en LAM, Tini quiere alejarse de los escenarios y procesar todos loscambios que ha venido haciendo a nivel personal como en su propia carrera.

Por eso, dejará la música y en todo el 2024 no dará más conciertos. Este año se centrará en preparar y luego filmar una serie en ese país. Sería el primer acercamiento a la actuación luego de su protágonico en Violetta, que, por cierto, la llevó a la fama. De esta manera, la cantante sí volvería a la Argentina en 2025 para lanzar un nuevo álbum y, con ese nuevo material, sí realizar una gira mundial.