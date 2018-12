Todos los ganadores de los premios Florencio a lo mejor del teatro nacional

Semanas después de que se generara una polémica por el cobro de entradas para su ceremonia, los premios Florencio a lo mejor del teatro uruguayo tuvieron sus ganadores. La ceremonia, que se desarrolla desde hace cinco décadas por iniciativa de la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, se celebró en el Hotel Radisson este jueves.

En esta edición, el galardón mayor –Mejor espectáculo– tuvo que ser compartido, luego de que empataran en cantidad de votos las obras Sacco y Vanzetti, de El Tinglado, y La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, estrenada en El Galpón. Ambos espectáculos eran los que tenían más nominaciones.

El mejor espectáculo de comedia, por su parte, fue para Smiley, mientras que el mejor espectáculo extranjero fue A secreto agravio secreta venganza, presentado en Sala Verdi.

A continuación, la lista completa de ganadores:

Iluminación: Alfonsina Fernández y Tatiana Keidansky

Escenografía: Adán Torres y Bruno Torres

Vestuario: Pablo Auliso

Ambientación sonora: Leandro Aquistapace

Teatro del interior en Montevideo: La Hospitalidad

Texto de autor nacional: No ver, no oir, no hablar

Actriz en papel de reparto: Alejandra Wolf

Actor en papel de reparto: Leanardo Franco

Revelación: Bruno Acevedo

Actriz de comedia: Fabiana Charlo

Actor de comedia: Cristian Amacoria y Nicolás Pereyra

Espectáculo de comedia: Smiley

Dirección de comedia: Vika Fleitas

Actriz en unipersonal: Angie Oña y Josefina Trias

Actor en unipersonal: Alejandro Martinez e Ivan solarich

Escena Alternativa: El Publico

Escena iberoamericana: El Charco inútil

Espectáculo extranjero: A secreto agravio secreta venganza

Espectáculo musical: 85 y pico bonus track

Elenco: El tiempo sin libros

Actriz: Betina Mondino y Nidia Telles

Actor: Alvaro Armand ugon

Dirección de espectáculo: Aderbal Freire Filio y Jose Maria Novo

Espectáculo: La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa y Sacco y Vanzetti