Estos son los nominados de los Premios Florencio 2018

La Asociación de Críticos Teatrales de Uruguay (ACTU) reveló el lunes los nominados de los Premios Florencio Sánchez 2018, un reconocimiento que es otorgado desde hace más de cinco décadas por la organización.

Sacco y Vanzetti de Mauricio Kartun es la obra con más nominaciones: mejor espectáculo, dirección por José María Novo, elenco, actor por Álvaro Armand Ugón, actor de reparto por Leonardo Granco, iluminación y escenografía.

La segunda obra con más nominaciones es La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa de Matei Visniec con seis nominaciones: mejor espectáculo, dirección por Aderbal Freire-Filho, actriz por Alicia Alfonso, actor por Héctor Guido, actriz y actor de reparto por Elizabeth Vignoli y Massimo Tenuta.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 13 de diciembre a las 21 horas en el Ball Room del Radisson Victoria Plaza Hotel. Por primera vez, la organización está a cargo de Juan Herrera Producciones y quienes deseen asistir a la cena y premiación deberán comprar la entrada de $1800, que puede adquirirse en el hotel.

A su vez, cada elenco nominado recibirá una entrada libre, pero deberán comprar el resto si es que todos los integrantes desean concurrir. Según supo El Observador, muchos artistas están disconformes con esta novedad. Hasta la última edición, la celebración se realizó en el Teatro Solís y el acceso era totalmente gratuito.

Yamandú Marichal fue quien creó esta premiación en la década de 1960 y desde entonces ACTU realiza la entrega todos los meses diciembre.

Según informó la organización en un comunicado, el jurado de críticos de la temporada 2018 está integrado por José Luis Añón, Jorge Bolognia, Myriam Caprile, María Rosa Carbajal, Carlos Cassina Gustavo Habiaga, Yamandú Marichal y Ernesto Olesker.

Nominaciones 2018

Espectáculo

El tiempo sin libros de Lene Therese Theigen

La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa de Matei Visniec

La vuelta al desierto de Bernard- Marie Koltés

Sacco y Vanzetti de Mauricio Kartún

Dirección de espectáculo

Cecilia Caballero por El tiempo sin libros

Gabriel Calderón por La vuelta al desierto

Aderbal Freire-Filho por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

José María Novo por Sacco y Vanzetti

Actriz

Alicia Alfonso por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

Sandra Américo por Un cordón rojo

Andrea Davidovics por La vuelta al desierto

Bettina Mondino por No ver, no oír, no hablar

Nidia Telles por He nacido para verte sonreír

Actor

Álvaro Armand Ugón por Sacco y Vanzetti

Rafael Beltrán por Gloria

Héctor Guido por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

Álvaro Lamas por El charco inútil

Pablo Varrailhon por La vuelta al desierto

Actriz de reparto

Dulce María Marighetti por No ver, no oír, no hablar

Bettina Mondino por Buena gente

Margarita Musto por Después del ensayo

Elizabeth Vignoli por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

Alejandra Wolff por After Electra

Actor de reparto

Ariel Caldarelli por El chico de la última fila

Leonardo Franco por Sacco y Vanzetti

Juan Graña por No ver, no oír, no hablar

Pablo Robles por Los cumpleaños de Irina

Massimo Tenuta por La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa

Elenco

El tiempo sin libros

La vuelta al desierto

No ver, no oír, no hablar

Sacco y Vanzetti

Texto de autor nacional

La sombra de Gabriel Guerrero

No ver, no oír, no hablar de Stefanie Neukirch

Susana entonces Mario de Manuel Bello y Fátima Figueredo

Viralata de Fabián Severo

Revelación

Bruno Acevedo Quevedo, autor y director de Ruido

Fabiana Fine, actriz de El evangelio según Jesús, reina del cielo

Josefina Trías, autora de Terrorismo emocional

Ambientanción sonora

Leandro Aquistapace por Terrorismo emocional

Juan Martín Caribani López y Rodrigo Domínguez, Sebastián Macció, Sebastián Pereira, Andrea

Silva y Agustín Texeira por Ejecución pública

Fernando Goicochea por Si muriera esta noche

Carmen Pi por La golondrina

Vestuario

Pablo Auliso por Hombría

Soledad Capurro por Querido Mario

Felipe Maqueira por Si muriera esta noche

Cristina Regueiro por El tiempo sin libros

Iluminación

Martín Blanchet por Sacco y Vanzetti

Alfonsina Fernández y Tatiana Keidanski por Susana entonces Mario

Fernando Scorsella por Ser humana

Escenografía

Laura Bello por Susana entonces Mario

Cecilia Caballero por El tiempo sin libros

Adán Torres y Bruno Torres por Sacco y Vanzetti

Espectáculo extranjero

A secreto agravio, secreta venganza por Jóvenes Clásicos de España

Othelo de W. Shakespeare, adaptación y dirección de Gabriel Chamé Buendía de Argentina

Próximo de Claudio Tolcachir de Argentina

Espectáculo musical

Lorca en las trincheras de Madrid

Los 85 y pico, bonus track

Peribañez y el comendador de Ocaña, Viví Lope

Actriz de unipersonal

Denise Daragnes por La incapaz

Raquel Diana por Si muriera esta noche

Angie Oña por Ser humana

Josefina Trías por Terrorismo emocional

Actor de unipersonal

Juan Luis Granato por Cosas maravillosas

Alejandro Martínez por Esta noche Oscar Wilde

Walter Rey por Como decíamos ayer

Iván Solarich por No hay flores en Estambul

Espectáculo de comedia

Bajo terapia de Matías Del Federico

La cena de Fernando Trucco

Mi vida toda de Federico Roca

Smiley, una historia de amor de Guilem Clua

Sólo llamé para decirte que te amo de Nelson Valente

Dirección de comedia

Álvaro Ahunchain por Bajo terapia

Álvaro Correa por Sólo llamé para decirte que te amo

Alicia Dogliotti por Mi vida toda

Vika Fleitas Campamar por Smiley, una historia de amor

Fernando Trucco por La cena

Actriz de comedia

Cristina Cabrera por Si el pampero lakaricia

Fabiana Charlo por Sólo llamé para decirte que te amo

Adriana Da Silva por Bajo terapia

Actor de comedia

Cristian Amacoria por Smiley, una historia de amor

Carlos “Bananita” González por Mitad y mitad

Nicolás Pereira por Smiley, una historia de amor

Carlos Sorriba por Bonyur Tailandia

Escena alternativa

El público de Federico García Lorca

Hombría de Juan Pablo Echeverría

Los talentos de Agustín Mendilahurzu y Walter Jakob

Susana entonces Mario de Martín Bello y Fátima Figueredo

Escena iberoamericana

El amor es un bien de Nelson Valente de Argentina

El charco inútil de David Desola de España

La golondrina de Guilem Clua de España

Teatro del interior de Montevideo

El achique por Imaginateatro de Paysandú

La hospitalidad por Teatro Sin Fogón de Fray Bentos

Matrioska por Imaginateatro de Paysandú