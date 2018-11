Las frases y revelaciones del documental sobre Gustavo Cerati

Era fanático de la serie Lost. Lo obsesionaban las culturas precolombinas mexicanas, le gustaba enamorarse, fumaba mucho –demasiado– y vivía para la música. Gustavo Cerati era un hombre como cualquiera, pero tenía además la capacidad de crear melodías y letras memorables que lo convirtieron en una estrella de la música latinoamericana. Cuando murió, en 2014, a los 55 años, se convirtió en leyenda.

El domingo se estrenaron los dos episodios dedicados al argentino de la serie documental Bios: vidas que marcaron la tuya, del canal National Geographic, y que ya puede verse en distintas plataformas de streaming (la aplicación de Fox, además de NS Now, TCC Vivo, MC Go Live y Cablevisión Flow). A lo largo de casi dos horas, se conforma un retrato emotivo y completo de Cerati, la realización también analiza su costado familiar, personal, y por supuesto, musical.

Así como sucedió con las entregas dedicadas a Charly García (en el medio se dedicaron dos episodios al roquero mexicano Álex Lora, no tan conocido por estas tierras), el documental no busca generar polémicas ni mostrar una imagen con tonos grises del homenajeado. Porque es eso, un homenaje póstumo. La genialidad y el talento son resaltados y apenas se menciona de pasada su carácter conflictivo. Ni se habla de su consumo de drogas, solo se hace referencia a su tabaquismo.

Aunque la breve mención es suficiente. Los entrevistados aseguran de forma contundente que era un hombre inseguro, a veces malhumorado y que se sabía estrella. Pero también resaltan su calidez, su sentido del humor y su bondad; un vistazo a filmaciones caseras lo muestran junto a sus hijos Benito y Lisa y lo presentan como un padre cariñoso, que jugaba y les presentaba la música de forma lúdica a sus hijos.

También se cuentan las historias de algunas de sus canciones, como Té para tres, que nace del momento en el que Cerati se entera de que su padre tiene una enfermedad terminal, junto a sus padres.

El documental también revela una canción inédita de la era de Soda Stereo (que abarca la primera mitad del documental, la segunda se dedica a su carrera solista). Una exnovia de Cerati, en una de las pocas referencias a sus múltiples parejas, le muestra a a la conductora, la cantante chilena Javiera Mena, un casete con Hablando de vos, un tema que no llegó a grabarse oficialmente.

A través del diálogo con sus amigos, colaboradores y su familia, que abre el acceso a los archivos y los lugares familiares de los Cerati, se presenta a uno de los artistas fundamentales del rock y el pop argentino. La última edición de Bios, además, muestra momentos clave de su vida y deja una selección de frases memorables. A modo de advertencia: se disfruta mucho más como fanático y conocedor de la vida y obra del músico.

"Yo a veces me despertaba a las dos de la mañana, ponele, y decía: 'me parece que hay música'. El guacho estaba tocando acá en el living a las dos de la mañana. Estaba loco por la música" - Lillian Clarke, madre de Gustavo Cerati.

"Éramos un peine y tres personas", Gustavo Cerati, en una entrevista de archivo, sobre Soda Stereo

"Nos costaba armar la banda. Nosotros no queríamos ser tres" - Héctor "Zeta" Bosio, bajista de Soda Stereo

"A Gustavo le costaban muchísimo las letras. Muchísimo. Hemos llegado a grabar discos, a llegar al estudio y no tener una letra (...) Y un día venía todo ojeroso y te decía 'las terminé'. Y tenía momentos de brillantez". - Carlos "Charly" Alberti, baterista de Soda Stereo.

"Estábamos de gira, y aunque él volviera a las 7 de la mañana, al otro día era el primero en la prueba de sonido. En ese sentido era muy responsable. Éramos muy jóvenes y una noche en Colombia terminamos con dos azafatas de Avianca, y eran las 3 de la mañana y me decía 'Dani, mañana tenemos prueba de sonido'. Y yo le decía 'dale, Gustavo, un ratito más'. A las 4 de la mañana me dice 'mañana tenemos prueba de sonido'. A las 5 me lo dijo. A las 6 me dijo 'me voy a dormir' y se fue. Y él fue a la prueba de sonido" - Daniel Kon, mánager de Soda Stereo.

"A los tipos que están en ese lugar, la fragilidad y la inseguridad les es inherente. Y que todo el mundo les diga todo el tiempo 'sos un genio', uno que está cerca de ellos ve que les falta una capita de piel. Por eso a veces son malhumorados y tienen arranques de ira" - Daniel Kon, mánager de Soda Stereo.

"La gira de despedida de Soda fueron seis shows. De acuerdo a la venta de entradas en Buenos Aires se podría haber hecho más de un River, y Gustavo dijo 'solo me despido una vez'" - Adrián Taverna, ingeniero de sonido de Soda Stereo.

"Él se asustó en el momento que tuvo una trombosis. Y dijo: 'si esto va a la cabeza, me mata'. Trató de dejar de fumar, pero no lo logró nunca. Trató de hacer ejercicio, de caminar, pero le duró meses" - Adrián Taverna, ingeniero de sonido.

"Estábamos mandando unos mails previos y, en un momento, en vez de responder a Daniel Kon le respondí a todos, algo de 'no rompan las bolas', y me olvidé. Al otro día veo el celular y lo tenía prendido fuego de llamadas de Gustavo y de Daniel Kon. Eso desembocó en la mejor charla de nuestra vida. Nos dijimos cosas increíbles, que en persona no te decis. Que yo siempre quise hacer tocar a mis bateristas como vos, que te extrañé en cada cosa. Y terminamos llorando. Nos hizo muy bien a los dos". "Charly" Alberti, baterista de Soda Stereo.

"Si yo me retirara ahora, en este momento, no sería muy factible, pero pongamos que sí, me iría muy contento", Gustavo Cerati, en una filmación de archivo durante su última gira.