Tomás Holder debutó en el Bailando 2023 y para Polino "es el primer disgusto del año"

El influencer rosarino de 21 años Tomás Holder debutó en la pista del Bailando 2023 con su pareja de baile Agostina Coute. La pareja, que eligió le ritmo cuarteto para iniciarse en el certamen de Marcelo Tinelli de América TV, lo dio pero el jurado lo calificó con el peor puntaje hasta el momento.

El baile de cuarteto de Tomás Holder y Agostina Coute

La devolución del jurado

Ángel de Brito, conductor de LAM, puntuó a la pareja con un 2. "No me gustó el vestuario, tiró un poquito para atrás el cuarteto".

Y con respecto a la performance de Holder, esta fue su devolución: "Estás bastante duro, bastante aparato, tosco. Pero con potencial. Hay cosas que estruvieron bien resultas, apostaron a lo simple. No fueron muy pretenciosos. La parte hot fingida es lo más bajativo que hay. Cuando no sale, hay que sacarlo de la coreo".

Le tocó después el turno a Pampita. "Agostina es tan elegante, tan hermosa. Pero en este ritmo necesito que baje más a tierra. Pareciera que está disfrutando con alguien que se encontró pero no que está haciendo una coreo". Y con respecto a la actuación del influnecer, le explicó: "Holder, la boca no puede estar abierta toda la coreo. Los hombros también. Todo el tiempo para abajo no.

"Pongamos paso a todo. No dejemos librado al azar nada. Ese rato lo vi bastante raro", sostuvo la modelo en referencia a la parte de la coreo que no tenía pasos tan claros.

Moria Casán fue la siguiente. "Me dio como una coreo que no terminó de realizarse. Tus caras Holden son divinas pero me dio como que tenías hemorroides, no como que estabas caliente".

"Necesito más baile, se vio imprecisión. Necesitamos más pasos por el cuarteto. Falta soltarse más. Solta hombros, cuerpos, manos, soltá más. Flojito pero espero más", sentenció la vedette que los calificó con un 3.

Finalmente, llegó el turno de Polino, que fue fulminante. "No sé por dónde empezar, es todo una confusión. Lamentablemente, lo voy a decir: es el primer disgusto del año". Y sin mucho más que decir, le dio un 0 a la pareja de Holder y Coute.