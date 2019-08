Torena: "A alguien le interesa tenerme preso hasta las elecciones"

La fiscal Raquel González negó el martes un nuevo pedido de libertad anticipada para Gustavo Torena, más conocido como el Pato Celeste, quien se encuentra preso en la cárcel de Campanero, en las afueras de la ciudad de Minas.

Sus abogados ya han presentado media docena de pedidos de libertad anticipada, todos denegados.

Torena lleva seis meses encarcelado en forma preventiva, acusado de usar dos certificados falsos para poder salir del país cuando estaba inhabilitado para hacerlo. Él niega haber cometido ese delito. Su defensa sostiene que, además, seis meses de prisión preventiva por ese delito es un abuso.

La justicia, sin embargo, ha negado la liberación del Pato Celeste aduciendo que ha tenido mala conducta carcelaria y que existe riesgo de que escape.

“El mantenimiento de la prisión preventiva se justifica en la existencia de peligro de fuga del imputado”, dice un dictamen fiscal, que recuerda que Torena salió del país sin autorización cuando estaba impedido por otra causa.

Se refiere a que Torena viajó a Venezuela cuando lo tenía prohibido por tener un proceso abierto a causa de una denuncia del periodista Julio Ríos.

“Encontrándose sujeto a proceso, pero bajo el beneficio de libertad provisional, Torena viajó fuera del país, en dos oportunidades, utilizando documentos apócrifos con los que pretendió habilitar su estadía en el extranjero por el período en que egresó”, dijo la fiscalía al negar la libertad anticipada del Pato Celeste.

Torena permaneció prófugo desde el 14 de junio de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019.

Para fundamentar la mala conducta del Pato Celeste, la fiscalía cita el informe de un médico forense del sistema carcelario, que denunció ser amenazado por Torena: “El médico forense corrobora lo informado (...): El paciente se niega a la entrevista, recibo insultos, y en tono de amenaza 'Ya vas a ver cuándo yo salga'”.

“Algo personal”

El punto de vista de la defensa de Torena no puede ser más opuesto al de la fiscalía.

Para empezar, niegan que Pato Celeste haya viajado con certificados falsos. “Jamás se usó por parte de Torena ningún oficio apócrifo; de eso no hay ninguna prueba ni indicio en el expediente”, dice la apelación presentada.

Torena está procesado por al artículo 243 del Código Penal, que refiere al uso de un documento o de un certificado falso, público o privado.

Esa norma establece que quien “sin haber participado en la falsificación, hiciere uso de un documento o de un certificado, público o privado, será castigado con la cuarta parte a la mitad de la pena establecida” para el falsificador del documento.

Fraguar un documento está castigado por el artículo 242 del Código: “El que hiciere un documento falso en todo o en parte, o alterare uno verdadero de la naturaleza de los descritos en el artículo precedente, será castigado con la pena de tres a dieciocho meses de prisión”.

Quiere decir que usar un certificado falso tiene una pena mínima que es un cuarta parte de tres meses (22 días y medio) y una máxima que es la mitad de 18 meses (nueve).

Según el abogado Emilio Mikolic, que comparte la defensa de Torena junto con Enrique Moller, si la condena máxima posible es de nueve meses, no tiene sentido una prisión preventiva que exceda los seis. “Nunca nadie estuvo tanto tiempo preso por este delito. No sé si es un tema político o si hay algo personal contra él”.

Diego Battiste

En un mensaje que hizo llegar desde la cárcel y que se publica en el siguiente recuadro, el Pato Celeste fue más tajante aún. Dijo que lo mantienen preso porque no quieren que hable antes de las elecciones de los negocios con Venezuela, de los cuales es fuente de primera mano.

"Pocos saben la verdad de lo que pasó en Venezuela"

"Nadie entiende porque sigo preso, menos aún hoy que cumplo mis dos tercios de la pena (6 meses) –en una máxima de 9– por un supuesto delito tan insignificante. Ni el más avezado, ni el más burro, ni tampoco el incontable número de abogados logran entender qué es lo que está pasando... No se me juzga como a un ciudadano común, se me juzga como el “Pato” y eso es muy raro, muy raro. La única certeza que tengo es que el palazo es político y en tiempos en los que se habla mucha boludez sobre Venezuela, aunque pocos saben la verdad de lo que pasó y de lo que pasa. Sospecho que a alguien le interesa tenerme preso hasta las elecciones.

Aunque, por otra parte, confío plenamente en la Justicia uruguaya y quiero seguir confiando. Por eso, espero que esto sea sólo un mal sueño y así recuperar mi tan merecida libertad a la brevedad. Volviendo brevemente a Venezuela, señor periodista, acá hubo gente que por celos, envidia y miserias humanas serrucharon mi trabajo y –de yapa– el trabajo de muchas empresas. Así como trabajadores uruguayos que quedaron mirando la fiambrera. Nadie se hizo responsable y, por culpa de esa gente, estoy en cana y perdí mi casa. Pero para hablar de Venezuela y otras cosas como, por ejemplo, el abuso de poder de Alberto Gadea, exdirector nacional de cárceles, de los 59 días de calabozo con 22 horas de encierro diarias, con dos horas de patio, 28 días sin visita y alguna llamada de vez en cuando. De la denuncia penal que le realicé a este comando carcelario y que está encajonada en la Fiscalía de Minas, más la denuncia en Derechos Humanos que realizó mi familia a raíz de mi aislamiento. Y, la frutilla de la torta, la desopilante idea de un alto funcionario de gobierno que, para trasladarme, sugirió hacerme pasar por loco.

En fin, seguiremos en otra oportunidad. Déjeme terminar y enviarle un apretado abrazo a los amigos de la vida que han venido a verme. Duerman tranquilos, sigo siendo pato, no batracio".

De Mujica a Julio Ríos

Hay que volver atrás para comprender el caso.

En febrero de 2017 Torena ingresó al estudio de radio donde el periodista deportivo Julio Ríos hacía su programa, a pesar de no estar invitado.

Ríos lo denunció y la justicia lo procesó sin prisión por el delito de violencia privada. A partir de ese procesamiento, para salir del país Torena tenía que pedir permiso al juez.

Desde 2008 -cuando gracias a José Mujica había conocido a Hugo Chávez- el Pato Celeste viajaba con frecuencia a Venezuela para concretar negocios: hacía de intermediario entre empresas que exportaban al país caribeño y se llevaba una comisión por cada venta conseguida.

Cuando en los últimos años muchas empresas comenzaron a tener dificultades para cobrar lo exportado a Venezuela, Pato Celeste consiguió que varias le otorgaran el poder de negociar por ellas esos cobros, a cuenta de una comisión si tenía éxito.

Tras su procesamiento por la denuncia de Julio Ríos, en tres oportunidades Torena se presentó ante el juez y pidió permiso para volar a Caracas. Siempre fue autorizado.

Tras aquellos primeros tres viajes permitidos, Torena voló dos veces más a Venezuela sin pasar por el juzgado para conseguir su visto bueno. En su cuarta salida, usó el mismo certificado que había usado en la tercera, aprovechando que seguía vigente (aunque ya no lo estaría al momento de regresar). La quinta vez que salió de Uruguay rumbo a Venezuela fue la que lo llevó a la cárcel.

El quinto viaje fue el 18 de setiembre de 2017. El Tribunal de Apelaciones que estudió su caso dijo que su conducta de viajar sin pedir permiso resulta “inexplicable”, ya que siempre lo habían autorizado a salir.

Según la fiscalía, Torena presentó un certificado falso para viajar. Según sus abogados, eso no ocurrió.

Mikolic señala que Torena se presentó ante el funcionario de Migraciones del aeropuerto de Carrasco a las 5:15 de la mañana. Ese funcionario de Migraciones dijo en el juzgado que efectivamente Torena no le presentó nada y que él simplemente lo dejó pasar. Torena subió a un avión de Avianca que despegó a las 6:16.

“Sin embargo, unos minutos antes a las 6 de la mañana llegó a Migraciones un fax con un oficio autorizando a mi cliente a viajar. ¡Él ya había hecho Migraciones y nunca pudo haber usado ese fax!”, se enoja el abogado Mikolic, que sostiene que no se sabe quién y por qué envió ese documento que no tiene sellos ni firmas.

Sin embargo, según Mikolic, el mismo funcionario que había declarado en primera instancia que Torena no le había dado certificado alguno, luego se desdijo en Migraciones y cambió la versión: él habría recibido el certificado de manos de Torena y él lo habría enviado por fax.

Según relató el abogado, una pericia pedida a Antel demostró que en esas horas ese fax no recibió ninguna llamada. “Es todo muy raro”, dijo.

En junio de 2018 la justicia le dictó orden de captura a la exmascota de la selección por uso de dos certificados falsos, por la cuarta y su quinta salida del país.

En febrero de 2019, Torena se presentó en un juzgado para sellar un acuerdo con Julio Ríos: se comprometió a disculparse en público, a pagarle 300.000 pesos y a quedar seis meses bajo libertad vigilada durante los cuales visitaría una vez a la semana la comisaría de su barrio.

Logró cerrar un caso y se le abrió otro: lo procesaron con prisión por haber viajado a Venezuela usando certificados falsos.

Su defensa apeló el procesamiento con los argumentos ya mencionados. Se agregó el reclamo de que debería aplicarse la Acordada 8013, sancionada por la Suprema Corte en diciembre de 2018, que pedía el archivo de los casos que estuvieran en presumario desde hace más de un año y fueran por delitos sancionables sin prisión.

El procesamiento, sin embargo, fue ratificado por un Tribunal de Apelaciones. “Es claro que el enjuiciado necesitaba autorización judicial para poder salir del país, no contaba con ella pero igual salió lo que respondió a una autorización en base a una orden judicial que era falsa. La circunstancia de que no se haya determinado todavía quién envió los oficios a Migraciones, no impide tener como semiplenamente probado que el encausado se sirvió de ellos, los usó en su provecho personal”, sostuvo el Tribunal.

Una vez que el procesamiento fue ratificado, la defensa de Torena esperó que se cumpliera el plazo legal para pedir su libertad anticipada. Pero sus reclamos han sido rechazados una y otra vez.

“Por las salidas del país ya se bajó el martillo con el acuerdo al que se llegó con Julio Ríos, con seis meses de libertad vigilada, siendo que una vez por semana tiene que ir a la seccional de su domicilio. Lo único que queda abierto para mi cliente es determinar si usó o no un certificado falso. No los usó. No hay ninguna prueba. Y por eso lleva preso seis meses”, insistió Mikolic.

Mala conducta

En cuanto a la mala conducta de Torena en la cárcel, en ello tampoco coinciden las partes.

A poco de llegar a la cárcel de Campanero, Torena fue enviado a “la chacra”, una pequeña vivienda aledaña al edificio principal, que a pesar de ser muy modesta es mucho más cómoda que una celda y está rodeada de terreno al que los presos pueden acceder libremente. Alegre por su nuevo habitáculo, el Pato Celeste grabó un video en el que bromeaba, ironizaba sobre su situación y pedía a los amigos que lo visitaran y le llevaran cigarrillos y Coca Cola. Le envió la película a algunas de sus amistades y pasó lo obvio: se viralizó.

La reacción en las redes sociales fue de indignación: por un lado criticaban a Torena por burlarse del sistema penal y carcelario. Por otro, acusaban al sistema de privilegiarlo por ser amigo del expresidente Mujica.

Pato Celeste fue retirado de “la chacra”, llevado al edificio principal de la cárcel y sancionado.

Según Torena ha relatado a sus allegados, fue sometido a malos tratos, encerrado por dos meses en un calabozo 22 horas diarias. El Pato Celeste denunció la situación ante la fiscalía en Minas y realizó una huelga de hambre. Fuentes del Ministerio del Interior y del sistema carcelario negaron las denuncias.

¿El Pato vuela o no vuela?

La fiscalía y la defensa de Gustavo Torena discrepan respecto a los eventuales riesgos de que el Pato Celeste se fugue si se le otorga la libertad anticipada.

Para la fiscalía es claro que Torena ya se fue del país una vez, sin autorización, cuando tenía orden de la Justicia que se lo impedía. Y se basa en ese antecedente para determinar que sí existe riesgo de fuga.

Para la defensa, según un escrito presentado en las últimas horas para apelar la última negativa a una liberación anticipada, el Pato Celeste no se fugará ya que eso sería perjudicial para él.

Ocurre que una vez que recupere la libertad, Torena deberá comenzar a cumplir la pena de seis meses en libertad condicional por la anterior denuncia de Julio Ríos. Y presentarse una vez por semana en la comisaría de su barrio.

Para sus abogados, eso demuestra que es imposible que Torena se fugue si le otorgan la libertad anticipada por el caso de los supuestos certificados falsos. Porque si escapara y pasara a estar prófugo, no podría tampoco cumplir con la condena que tiene por el caso de Julio Ríos. Eso lo haría perder la libertad condicional y, cuando volviera a ser apresado, estaría “privado de su libertad nuevamente, al menos por seis meses”.

“Una vez recuperada su libertad, debe cumplir una pena sustitutiva de seis meses de libertad vigilada, con lo cual soluciona todos sus problemas legales: ¿Dónde está el riesgo de fuga’”, dice el escrito.