Tormenta tropical Laura: el daño causado en República Dominicana y Haití que dejó al menos 12 muertos

"La pared les cayó encima (...) nunca debieron haber levantado esa pared ahí, el dueño tiene que reconocerlo", dijo, mientras señalaba la precaria vivienda arrasada por las fuertes lluvias y vientos.

Al menos 12 personas fallecieron este domingo en República Dominicana y Haití luego de que la tormenta azotara la isla La Española y causara inundaciones que destrozaron casas y dejaron localidades incomunicadas.

Otra de las víctimas fue un hombre que no ha sido identificado y que falleció luego de haber sido impactado por un árbol que cayó sobre su casa, en una localidad ubicada a 22 kilómetros de la capital, Santo Domingo.

El presidente dominicano, Luis Abinader, reportó cortes eléctricos y viviendas afectadas por los derrumbes.

El Centro de Operaciones de Emergencias de ese país informó del fallecimiento de al menos tres personas y la evacuación de casi un millar de personas y daños en más de 200 casas, según reportó Efe.

Las distribuidoras de electricidad, por su parte, reportaron que más de un millón de viviendas y comercios estaban sin servicio.

Laura tocó tierra el sábado en la noche en República Dominicana y Haití y ya abandonó ambos países en su ruta hacia el norte.

En Haití, los deslizamientos de tierra y fuertes aguaceros causaron daños en Puerto Príncipe, la capital, y la muerte de al menos nueve personas, según datos oficiales.

Entre las víctimas estuvo un niño de 10 años al que le cayó un árbol encima en otra localidad del país fronteriza con República Dominicana, según reportaron las autoridades.

"La mayoría de la gente en Tete De L'eau no está a salvo. Este pueblo está destruido", dijo un residente de esa localidad a la prensa local.

A video of people climbing on top of short block buildings in Haiti to stay away from the flood.#Laura pic.twitter.com/on7rX1noCS