Trabajadores de la industria láctea se movilizarán y entregarán una carta a Lacalle Pou

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) le entregará al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, una carta con planteos acerca de la política salarial del gobierno; la situación de la lechería a nivel primario, industrial y comercial; y la opinión del sindicato sobre el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La carta se le entregará al mandatario este martes 25, en el marco de la inauguración de la Planta de Nutricionales de Conaprole que se hará en la ciudad de Rodríguez, en San José, a la que asistirá Lacalle Pou.

Enrique Méndez, integrante de la FTIL, dijo a El Observador que "esta inversión millonaria (aludiendo a la que hizo Conaprole en esta planta) demuestra el buen momento que está viviendo la industria láctea", donde se sigue yendo en un proceso de crecimiento, "pero de concentración en la industria", mientras los trabajadores “han tenido pérdidas salariales”, por lo que plantearán que se recupere rápidamente lo perdido.

Movilización

Los trabajadores van a movilizarse en el exterior de la planta industrial, desde la hora 8. Méndez explicó que esto se debe a que “se inaugura una de las máximas inversiones que se está realizando en la industria láctea y el sindicato no tuvo ni invitación ni información oficial”.

“Nos tuvimos que enterar por la prensa, no nos asombra porque es una demostración más de cómo para la Cámara de la Industria Láctea los trabajadores indudablemente no tenemos la importancia que debemos tener. Indudablemente, en el desarrollo de la industria no somos un eslabón importante para ellos”, sostuvo.

Mesa sectorial

En la carte se denuncia que hay “dificultades particulares por el egoísmo que tiene en su seno la industria láctea”. Y en ese marco Méndez resaltó que en la empresa Calcar se han vivido dificultades y contó que “los compañeros de Solís visualizan cómo la empresa Lactalis sigue concentrando y creciendo en producción en inversiones, pero cierra una planta en Salto”.

Según dijo, los trabajadores se enfrentan a diversas dificultades mientras que el Poder Ejecutivo “sigue sin cumplir su compromiso de convocar a la mesa sectorial”. Ese espacio de diálogo, sostuvo, es fundamental para crear una lechería en la que se integre la visión de los trabajadores de la industria.

“En el Inale los trabajadores no tenemos ni voz ni voto”, resaltó.

Su visión sobre la LUC

El sindicato expresará en la movilización de este martes, y lo hace en la mencionada carta, su posición de apoyo al referéndum para derogar 135 artículos de la LUC. “Esta ley ha sido el marco jurídico para instalar el ajuste que se le ha instalado a los sectores más vulnerables de la sociedad, además de que recorta el derecho a la huelga y a la movilización”, concluyó el dirigente sindical.