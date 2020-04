Tras críticas de Manini a la Justicia, García dijo que Defensa trabaja "por la unidad y la paz"

El ministro de Defensa, Javier García, prefirió no responderle al senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos luego de que el excomandante en jefe del Ejército volviera este martes a cuestionar a la Justicia, pero sí remarcó lo que entiende es la línea de trabajo de la cartera que dirige. “Vamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Es algo que hemos fijado”, dijo al ser consultado en conferencia de prensa por la intervención del legislador en el Senado con cuestionamientos al procesamiento con prisión del capitán retirado Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generalli.

García dijo que “cada poder tiene su libertad” y que como gobierno y ministerio se van a enfocar en su “trabajo y objetivo” de buscar la “paz”. “Tenemos un enorme respeto por el Parlamento. Conozco bien la dinámica del Parlamento y conozco las responsabilidades. Sería más fácil decir que estamos trabajando mucho y que no leí (lo que dijo Manini Rios), pero sería mentira”, sostuvo.

El líder de Cabildo Abierto se refirió este martes en la media hora previa del Senado al procesamiento con prisión del capitán retirado Rodríguez. "El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar por sus desvaríos sesentistas que costaron muchísima sangre y dolor a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo en las nuevas generaciones e incluso los textos de estudio", dijo en la Cámara de Senadores.

"¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible, detener en estos momentos de pandemia al capitán Lawrie Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en la que se estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?", agregó.

Diego Battiste

La jueza Isaura Tórtora dispuso el 26 de marzo que Rodríguez fuera a la cárcel por este crimen, aunque el militar retirado es investigado por otros delitos que presuntamente cometió en dictadura.

Durante la campaña electoral, el presidente Luis Lacalle Pou había asegurado que de ser gobierno colaboraría con la Justicia en la búsqueda de detenidos desaparecidos y para que los crímenes de lesa humanidad se resuelvan.

En febrero, el actual subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, aseguró en una entrevista con La Diaria que no creía que el Ejército Nacional como institución tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ya que consideró que "hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal", pero no así el conjunto de la fuerza.

"Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal", dijo durante la transición el número dos del ministerio que lidera el nacionalista Javier García. De esta manera, agregó que, de lo contrario, "no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay", una cifra que sólo refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor.

A raíz de esas declaraciones, el por entonces presidente electo llamó a Manini Ríos para manifestarle su rechazo. A su vez, el ahora ministro de Defensa dijo a Subrayado en esa oportunidad que “las Fuerzas Armadas tienen una sola forma de actuar, que es adentro de la Constitución y la ley”. “Cuando se apartan de la Constitución y la ley sabemos que siempre se actúa mal”, sentenció.