Lacalle Pou llamó a Manini Ríos por las declaraciones de Rivera Elgue sobre desaparecidos

El presidente electo Luis Lacalle Pou llamó al senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para manifestarle su desacuerdo con las declaraciones del subsecretario de Defensa designado, Rivera Elgue, sobre los desaparecidos en la dictadura uruguaya (1973-1985), según informaron El País y Subrayado y confirmó El Observador con fuentes políticas.

Las consideraciones de Elgue, referente de Cabildo Abierto, generaron molestia en el próximo presidente, y también tuvieron el rechazo público del futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, del ministro de Defensa designado, Javier García, y de Manini Ríos.

Elgue aseguró en una entrevista con La Diaria que no creía que el Ejército Nacional como institución tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ya que consideró que "hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal", pero no así el conjunto de la fuerza.

"Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal", dijo el número dos del ministerio que liderará el nacionalista Javier García. De esta manera, agregó que, de lo contrario, "no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay", una cifra que sólo refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor.

Camilo dos Santos

"Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay", agregó el dirigente de Cabildo Abierto en la entrevista con La Diaria.

Según la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en total son 196 los desaparecidos.

Este lunes en una conferencia de prensa Delgado mostró su desacuerdo con las declaraciones de Elgue. “Yo no las comparto. Obviamente no las comparto. Me consta que el presidente tampoco las comparte. Me consta que el propio Manini tampoco, a tal punto que ya hizo declaraciones en el sentido contrario", aseguró.

Horas antes, Manini Ríos dijo en diálogo con radio Monte Carlo que "no se puede decir que las cosas no se hicieron mal porque no hubo 30, 3 o 300 (desaparecidos)". Manini también reafirmó que "el número no es lo principal", así como que "acá nunca debieron haber habido desaparecidos".

En tanto, el futuro ministro de Defensa, Javier García, dijo a Subrayado que “las Fuerzas Armadas tienen una sola forma de actuar, que es adentro la Constitución y la ley”. “Cuando se apartan de la Constitución y la ley sabemos que siempre se actúa mal”, sentenció.