Tras declaraciones de Lacalle y Fernando Pereira, ¿cómo fue la conflictividad laboral en 2021?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, manifestó hace unos días que había comenzado "una escalada de paros en todos los ámbitos del país" y que la herramienta se estaba utilizando en exceso, "no tanto por razones laborales ya sea salariales o condiciones de trabajo, sino por otros impulsos". Eso motivó la respuesta del expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que marcó que "el año 2021 es de los años con menor conflictividad de los últimos diez años, y el año 2020 fue el más bajo en 25 años".

Para apoyarse en esas declaraciones, Pereira utilizó las cifras del Índice de Conflictividad Laboral que elabora mensualmente la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El índice es una tasa que pondera la relación entre las jornadas no trabajadas en un período como consecuencia del conflicto y las jornadas potencialmente trabajables en igual período. A su vez, toma en cuenta la cantidad de trabajadores que están implicados en los conflictos.

A pesar de que los últimos meses estuvieron marcados por los conflictos sindicales portuarios o de diferentes empresas públicas, el Índice marca que la conflictividad no fue alta sino más baja en comparación con los últimos años.

El promedio del Índice entre enero y octubre de 2021 marca que es de 40,48. Si se compara con los promedios anuales desde 2010 hasta 2021, solamente hubo tres años que estuvieron por debajo en conflictividad. El 2020, debido a la pandemia que bajó todos los niveles y que tuvo un índice anual de 34,42, el 2014 cuando el índice fue de 34,48 y el 2012 que estuvo en 39,17.

Según las cifras del índice, el 2015 fue el año con mayor conflictividad laboral desde el 2010 hasta la fecha. Ese año se desarrollaron cinco paros generales convocados por el PIT-CNT, uno de los cuales fue de 24 horas, y a su vez se sumó la conflictividad que hubo en torno al decreto de esencialidad en la educación que dictaminó la entonces ministra de Educación, María Julia Muñoz. El índice de ese año fue de 80.

En los demás años, el promedio anual estuvo por encima de lo que va de este año. En 2011 fue de 46,92, en 2013 de 71,16, en 2016 de 61,02, en 2017 de 52,91, en 2018 de 61,81 y en 2019 de 41,51.

El exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la UCU, Juan Manuel Rodríguez, señaló a El Observador que este fue un año en el que "no hubo una alta conflictividad". Y que el índice de conflictividad hay que tomarlo con pinzas porque pondera la cantidad de trabajadores que deciden no trabajar. "Puede ser que haya un paro de COFE que dure un día y eso te dispare el índice así como si hay un conflicto en una empresa de 80 personas que dura seis meses y eso no mueve la aguja".

En el mismo sentido se expresó la directora del Centro de Estudios Organizacionales de la UCU, Eloísa Gonzalez. "Puede haber un paro del Sunca por la muerte de un trabajador y en ese mes el índice se te disparó", aseguró. Agregó que el 2020 tuvo un índice bajo debido a los convenios "puente" que se realizaron por la pandemia pero que este año la actividad económica ha vuelto a niveles habituales lo que también lleva a mayores movilizaciones.

"La sensación térmica no se condice necesariamente con los números que muestra la conflictividad. Si miramos los últimos tres años, el 2019 fue más alta que ahora, pero sin dudas hay que considerar el efecto pandemia pues en el 2020 la conflictividad fue muy baja y ahora está comenzando a subir", agregó.