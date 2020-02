Tras fallo de la Suprema Corte de Justicia, Sendic quedó como el único procesado por caso Ancap

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación presentado por el fiscal de Crimen Organizaco, Luis Pacheco, quien había solicitado el procesamiento contra los exjerarcas de Ancap Germán Riet, José Coya, Juan Gómez y Juan Amaro por abuso de funciones, debido a la forma en la que se llevó adelante el pago de la deuda de la petrolera estatal con la compañía venezolana Pdvsa y por la negociación de intermediación de combustibles entre Ecuador y ANCAP, sin que mediara para ser elegida un llamado a licitación o algún mecanismo de selección.

Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, tras analizar el delito de abuso de funciones y cómo se delimita, el fallo del máximo órgano de Justicia entendió que los cuatro exjerarcas que habían sido absueltos en primera y segunda instancia no tuvieron responsabilidad penal. Para el fiscal Pacheco estaban implicados en dos maniobras, una era el pago de esa deuda con Pdvsa valuada en US$ 800 millones, una operación que en su origen iba a realizarse a través de la compañía Exor pero luego fue descartado. El archivo con respecto a Exor fue informado por la periodista Patricia Madrid a través de Twitter.

Último momento! La Suprema Corte de Justicia resolvió desestimar el pedido de casación del fiscal Luis Pacheco, quien había solicitado que se revisara la decisión de absolver a los ex directores de ANCAP (Coya, Gómez y Riet) por el caso EXOR — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) February 14, 2020

El otro tema por que Pacheco entendió que les cabía responsabilidad era la la firma por parte de Ancap de un contrato con Trafigura, la empresa holandesa. Desde que el contrato se inició, ANCAP trabajó con Trafigura que compraba –como intermediara- crudo a Petroecuador y en contrapartida le vendía gas oil. Durante varios meses no hubo contrato de por medio, y se estima que entre 2010 y 2012 hubo operaciones por US$ 4.900 millones, aunque las ganancias de Ancap fueron de US$ 5 millones.

Los ministros de la Corte entendieron que no tuvieron intención de generar un "daño" al Estado, sino resolver el perjuicio ocasionado por el único procesado por la causa: el exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic.

Sin embargo, los ministros de la Corte no se pronunciaron sobre el procesamiento de Sendic, sino que sólo analizaron si les cabía responsabilidad a los otros directores.

El único imputado en este caso fue procesado en mayo de 2018 por los delitos de abuso de funciones y peculado (apropiación de dinero públicos por parte de un funcionario estatal) resuelto por la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, un fallo que fue confirmado en diciembre de ese año por el tribunal de Apelaciones de 4° Turno.

Según el fallo de ese Tribunal, Sendic "se extralimitó arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones" y "se apropió de dinero que estaba en posesión por razón de su cargo, perteneciente al Estado, en beneficio personal" por eso sólo pudo justiticar US$ 138 de los $ 550 mil y US$ 38 mil que gastó.

Esa sentencia de segunda instancia señalaba que "la actuación de los distintos indagados fue en general irregular, pues se apartó de los procedimientos transparentes que deben presidir la actuación pública", pero que sólo en el caso de Sendic se entendía que constituía delito, pues "se requiere que la actuación haya sido con abuso, arbitraria y con finalidad perjudicial para los funcionarios o los particulares, no siendo necesario el efectivo perjuicio".