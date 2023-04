Tras polémica entre Andrade y Bianchi, el Senado aprobó sesión de homenaje a Larbanoais & Carrero

El Senado aprobó con unanimidad realizar una sesión de homenaje a Larbanoais & Carrero, el dúo que cumple 45 años en los escenarios, informó el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, en su cuenta de Twitter.

La moción, compartida por el legislador, pedía "que el Senado realice un homenaje a Eduardo Larbanois y Mario Carrero en la sesión del día 4 de julio, con una exposición por espacio de media hora a cargo el senador Óscar Andrade, al amparo del artículo 180 del Reglamento".

Texto de la moción aprobada por unanimidad, habrá sesión del senado de homenaje a Larbanoais & Carrero.

"Quien honra se honra" pic.twitter.com/f86JJJeHRU — Óscar Andrade (@Oandradelallana) April 18, 2023

El pedido de homenaje al dúo, que se presentó este fin de semana en el festival de Minas y Abril, había provocado un choque entre Andrade y la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Según el frenteamplista, ante el planteo,"Cabildo Abierto y el Partido Nacional ya adelantaron que rechazan la iniciativa"." Lamentable", tuiteó Andrade el martes 11 de abril.

Bianchi salió a contestarle a Andrade. "Esto no se ajusta a la verdad", dijo. Y agregó que hubo una solicitud realizada por la coordinadora de la bancada del Frente Amplio y los legisladores de la coalición ofrecieron para el homenaje el Salón de los Pasos Perdidos u "otras de las salas de eventos especiales, para un mayor lucimiento del homenaje".

Bianchi comentó que le pareció "más adecuado" espacios donde pudieran ofrecer un espectáculo que la Sala de Sesiones. "No entenderemos jamás la mentira para fomentar el resentimiento", agregó.

Luego de este mensaje, Andrade le contestó a Bianchi. "Senadora no pedimos una sala, para hacerlo no se precisa votar nada, no son de ustedes las salas", escribió.

Y recordó cómo se homenajeó a una cantante de tango. "Así como hace unos meses se realizó una sesión, para homenajear a Olga Del Grossi, la propuesta es una sesión de homenaje del Senado a los 45 años del dúo. Y están en contra", escribió.

A esos dichos, Bianchi retrucó al político frenteamplista. "Cuando la forma de hacer política se basa en la mentira siempre, se transforma en una patología Óscar Andrade. Si vuestra coordinadora NO trasmitió bien lo acordado es un problema interno del FA; por otra parte no sería la primera vez", tuiteó.