Tras ser campeones de la Libertadores sub 20, Randall, Méndez y Cruz aún no renovaron contrato

Peñarol vive horas turbulentas con la posibilidad de que Agustín Canobbio emigre a Athletico Paranaense y al mismo tiempo negocia, directamente a través de su presidente Ignacio Ruglio, la renovación de tres juveniles campeones de la Copa Libertadores sub 20 en febrero

Los jugadores que Peñarol pretende renovar son el golero Randall Rodríguez, el extremo Diego Méndez y el centrodelantero Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas del club. Por esta razón ninguno de los tres estuvo a la orden el lunes en el clásico de Tercera en el que Peñarol derrotó 1-0 a Nacional en el Parque Capurro ni ha jugado a nivel local tras la Copa.

Por edad, solo Rodríguez puede seguir en Cuarta. Méndez y Cruz ya se pasaron de edad. De todas formas, el club ya había decidido que el golero ataje en Tercera porque es el cuarto golero del plantel principal detrás de Kevin Dawson, Neto Volpi y Jhonatan Lima. Actualmente entrena con la selección sub 20 los primeros días de la semana.

A Rodríguez lo representa el argentino Santiago Hirsig y a Méndez y Cruz, Pablo Bentancur, empresario con el que Defensor Sporting rompió relaciones el 11 de febrero luego de que no lograra llegar a un acuerdo para renovar a Matías Ocampo, contando además con dos antecedentes que resultaron desfavorables para el club en el pasado: Gonzalo Carneiro y Facundo Batista.

Si bien se trata de casos diferentes, el presidente de las formativas de Peñarol, Juan Susena, se mostró muy "optimista" y expresó que "no hay una preocupación grande por la situación de los jugadores ya que se trata de algo normal donde el representante pelea por mejorar la situación del jugador y los dirigentes velan por lo mejor para el club".

En diálogo con Referí, Susena prefirió no dar detalles del estado de las negociaciones ni de las fechas en que vencen cada uno de los contratos.

Sin embargo, reconoció que la situación de renovación más "complicada" es de la Cruz. "Es un 9 goleador y es una posición en la cancha que genera un mayor interés y más cuando hay actuaciones destacadas. Pero he hablado con los tres jugadores recientemente y la intención de los tres es seguir en Peñarol", afirmó.

"En Peñarol cuidamos a todos los juveniles por igual, por lo que no podemos hacer diferencias, por ejemplo, en materia salarial. Estamos hablando de chicos que no han pasado por Primera y me animo a decir que Peñarol es el club que paga mejores salarios en formativas y además hacemos contratos escalonados que contemplan incrementos por logros y objetivos cumplidos", agregó.

La vidriera de la Copa Libertadores hizo que los jugadores tuvieran un alto grado de exposición y por esa razón es Ruglio el que está trabajando diariamente en las renovaciones.

"Estamos cuidando a los jugadores. Si bien velamos por los intereses del club, decidan lo que decidan los jugadores los vamos a apoyar", expresó Susena.

En Peñarol, puertas adentro, se sabe que negociar con Bentancur no es fácil. Una de las últimas participaciones que tuvo el empresario con Peñarol salió a la luz cuando el aurinegro le vendió a Nahitan Nández a Boca Juniors, el 2 de agosto de 2017.

Ahí se supo que Bentancur era propietario del 25% de los derechos económicos del jugador (Peñarol tenía el 60% e Ituzaingó de Maldonado el 15% restante).

"Esos porcentajes ya no corren más en Peñarol, porque queremos cuidar el capital del club. Está prohibido por las normas FIFA que un representante tenga o adquiera el porcentaje de un jugador. Diferente es cuando el representante realiza tareas de intermediación en un pase y cobra un porcentaje por esa intermediación que de acuerdo a los usos y costumbres y a los criterios pautados por FIFA ronda el 10% aunque hay clubes que pagan por encima de ese porcentaje, no Peñarol. Esas son las pautas con las que nos queremos manejar", expresó Susena.

Cruz llegó a Peñarol por el trabajo de captación del club. Tenía 12 años y su primer representante fue Daniel Fonseca, hasta que rompió relaciones con este y se vinculó a Bentancur. En el club se entiende, además, que es ilógico y muy poco conveniente negociar un porcentaje con un representante porque si el jugador llega a cambiar de empresario, el club queda después atado para una futura negociación perjudicando sus propios ingresos.