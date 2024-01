Tras una ceremonia de nominación diferente, en Gran Hermano se definió la placa que eliminará a dos jugadores

En una gala de nominaciones atípica, la casa de Gran Hermano experimentó cambios significativos en su dinámica. En lugar de la tradicional votación, los participantes se vieron desafiados a seleccionar a qué compañeros deseaban mantener en el juego. Aquellos con menos votos quedaron en situación de riesgo, considerando la doble eliminación programada para el domingo y el lunes.

Con un ambiente cargado de tensión y expectación, los jugadores debieron ajustar sus estrategias habituales, revelando así sus afinidades, tácticas y, sobre todo, la percepción que tienen del exterior y del respaldo e influencia que cada uno posee en el público. Este nuevo análisis se debe a que, durante el fin de semana, el público emitirá votos positivos para decidir qué participantes permanecerán en la casa.

La primera en dirigirse al confesionario fue la actual líder, Agostina. La oficial de policía emitió sus votos a favor de Joel y Lucía. A continuación, Manzana dejó en claro su alianza con Furia al otorgarle dos votos, uno a ella y otro a Joel. Denisse, por su parte, respaldó a Bautista y Martín Ku.

El Chino votó por Nicolás y Denisse, mientras que Emmanuel eligió a Joel y Lucía. Zoe nominó a Rosina y Lucía, Bautista a Denisse y Nicolás, y Rosina a Zoe y Lucía.

Posteriormente, Furia, al solicitar no nominar a nadie, expresó su deseo de evitar favores y demostrar imparcialidad. Sin embargo, al serle negada la solicitud, nominó a Lucia y Manzana, argumentando parcialmente la situación debido a la condición de líder de Agostina. Furia explicó: "No quiero nominar porque quiero que estén en placa. No quiero darle favoritismos a nadie y tampoco quiero que de afuera se vea que lo hago porque estoy de amigo acá o por afinidad. Creo que acá la cosa se dio vuelta un montón y que algunos de otros bandos están viniendo para el mío, me están pidiendo por favor o se quedan sentados al lado mío simplemente porque piensan que estando ahí la gente no los va a sacar. Me dan un poder del cual yo no sé si es así. Muchos vienen y me dicen ‘viste, hoy tuviste muchas visitas’, hacen visitas diarias y se sientan al lado mío y demás. No tengo ganas de eso".

Este jueves, Juliana y Virginia deberán convencer a toda la casa de que la comediante desea abandonar el programa. Con ese propósito, ambas comenzaron a desarrollar su estrategia desde la mañana.

La votación continuó con Joel (Emmanuel y Virginia), Lucía (Zoe y Rosina) y Alan (Sabrina y Manzana). Luego, Nicolás, Virginia y Lisandro, quienes acordaron votarse entre sí para salvarse, nominaron respectivamente a Virginia y Lisandro, Virginia y Nicolás, y Virginia y Nicolás. Finalmente, Sabrina emitió sus votos por Alan y Emmanuel.

De esta manera, los únicos exentos por la votación de los participantes fueron Joel, con siete votos, Nicolás, con seis, y Lucía, con la misma cantidad. En este escenario, Virginia (5), Zoe (4), Rosina, Denisse y Emmanuel (3), Alan y Sabrina (2), Lisandro, Juliana, Bautista, Manzana (2) y Martín Ku (1) quedaron en situación de riesgo.

Este jueves, Agostina deberá salvar a un participante y elegir entre Joel, Nicolás y Lucía para subir a la placa. La doble gala de eliminación se llevará a cabo el domingo y el lunes, resultando en la salida de dos jugadores de la casa.