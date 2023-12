Tras varias idas y vueltas en el FA, Orsi obtuvo el respaldo del exintendente Carámbula, su "maestro" político

Aunque gobernaron diez años codo a codo en la Intendencia de Canelones, la relación del exintendente Marcos Carámbula con la precandidatura de Yamandú Orsi tuvo varias idas y vueltas políticas en una coyuntura interna en el Frente Amplio que, más que acercarlos, los distanciaba.

Este miércoles, en un acto institucional frente a la casa del general Líber Seregni en Costa Azul, Carámbula confirmó su respaldo a la precandidatura de Orsi, a tres días de que el Congreso frentista proclamara a sus contendientes para la presidencia de la República.

"Para mí, confieso, es mucha emoción y alegría pensar que Yamandú pueda ser nuestro próximo presidente", sostuvo el neumólogo, responsable de inaugurar en 2005 una racha ininterrumpida de administraciones de la coalición de izquierdas en el segundo departamento más poblado del país.

"Lo conozco muy bien, canario de La Paloma en el corazón de la tierra de campeones, trabajando junto a su padre, el "Bebe", en el almacén en Canelones, formado y moldeado en la educación pública", describió. "Reflexionemos en la analogía de nuestros candidatos. Tabaré (Vázquez) de La Teja, con ese barrio impregnado en su corazón. El Pepe (Mujica), desde las chacras donde siempre se refugia. Y Yamandú, desde el almacén de Canelones trabajando y estudiando".

Archivo, Marcos Carámbula y Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones

"Ha crecido mucho en todos los planos, y como cantaba Alfredo (Zitarrosa), ya no te puedo seguir el vuelo", elogió quien en 2021 sonó fuerte para presidir el Frente, responsabilidad de la que se bajó porque "la biología manda". Sus palabras pusieron fin a una serie de desencuentros dentro de la correlación de fuerzas frenteamplistas.

Carámbula ha sido, para empezar, el hombre al frente del Espacio Democrático Avanzado –antes conocido como Democracia Avanzada–, una apuesta del Partido Comunista para profundizar sus alianzas como espacio 1001. El neumólogo, exdirigente de la histórica colectividad marxista en el siglo pasado, volvió a acercarse a esas filas –aunque sin integrarse a la orgánica– cuando Juan Castillo y Óscar Andrade fueron a buscarlo para que encabezara la nómina al Senado en la campaña de 2014.

Los comunistas, uno de los principales sostenes de la candidatura de Carolina Cosse, aparecen hoy como uno de los principales rivales del MPP de Orsi en la interna frentista. A eso se suma la propia disputa interna en Canelones, dado que el Partido confirmó en su orgánica que postulará a alguien de sus propias filas para disputar la intendencia en 2025, erigiéndose así en el retador del que hoy se posiciona como el candidato del continuismo: Francisco Legnani, actual secretario general de la comuna encabezada por Orsi.

Para esa posición suena con fuerza el nombre de Matías Carámbula, hijo del exintendente, con quien de hecho hubo ruidos en la actual administración a raíz de los desencuentros dentro del Partido Comunista para llevar su nombre como primer suplente la reelección de Yamandú Orsi.

A todo esto se suma que en mayo de este año Marcos Carámbula hizo pública una carta en que consideraba que "haría mucho bien" al Frente Amplio una precandidatura seregnista de Mario Bergara, que aparece hoy como referente de un espacio más moderado en el que Orsi ha buscado pescar votantes y apoyos políticos.

Este miércoles en Costa Azul, el exintendente despejó las dudas.

En el Congreso del MPP en marzo de este año en que proclamaron a Orsi como precandidato, el actual jefe comunal de Canelones dedicó una parte de su discurso a recordar a ese padrino político: "Tuve la suerte de aprender de un gran maestro que es Marcos Carámbula".

"Compañero del alma, con quien aprendí a conocer a Seregni, a conocer las historias del propio Partido Comunista, y con quien aprendí de la misma forma que el Pepe a serenarme cuando me pasaba de revoluciones. No me olvido y lo digo: Cuando asumió, Marcos me llevaba por aquellas juntas locales y un día me dice: "Arrancá vos a hablar". Y cuando vuelvo me dice: "Mirá que dentro de diez años te toca a vos". Estuvo diez años machacando para que, no solo yo, sino otros compañeros, nos formáramos para llegar donde muchos llegamos".