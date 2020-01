Tras varios contratiempos, la sub 17 y la sub 20 femenina consiguieron cancha para entrenar

Los arreglos en las canchas del Complejo Celeste encendieron las alarmas. Las selecciones femeninas se quedaron sin campos de juego para entrenar y a escasas semanas de los Sudamericanos sub 20 y sub 17 se generó un escenario complejo para la mejor preparación de las uruguayas.

Desde hace un tiempo el intendente del Complejo Celeste, Claudio Pagani, informó que en el verano, una vez finalizada la preparación de la selección preolímpica que disputa en Colombia el clasificatorio a Tokio 2020, se procedería a acondicionar las canchas.

En consecuencia, salvo la de césped sintético, las mismas quedaron inhabilitadas para todas las selecciones debido al resembrado de los campos de juego.

@AUFfemenino

Debido a que el 26 de marzo inician las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, se pretende tener buenos campos para cuando lleguen los jugadores de la selección mayor a entrenar.

Ante esta situación las selecciones femeninas que conducen técnicamente Ariel Longo (sub 20) y Santiago Ostolaza (sub 17), debieron salir del Complejo. Pero los entrenamientos no se cancelaron. “No se suspendió ni una práctica”, reveló la presidenta del Consejo Femenino, Valentina Prego a Referí.

Leonardo Carreño

La AUF, aprovechando el convenio que existe con la Unión de Rugby del Uruguay (URU), recurrió al Estadio Charrúa. El hecho es que, como hay actividades previstas para febrero (se realizará el Seven Challenger Series, además de los entrenamientos habituales de las selecciones y para este año se sumó la franquicia Peñarol Rugby) se les cedió a las mujeres el Country Los Teros, un complejo que dispone la URU en las inmediaciones de La Tahona. “Se les brinda el traslado para llegar hasta allí”, informó a Referí uno de los neutrales de la AUF.

Los neutrales llamaron a una reunión a la presidenta del fútbol femenino, Prego, para hablar del tema, preocupados por acusaciones de discriminación.

“Nunca me dijeron ‘son mujeres y no pueden entrenar acá’”, reveló Prego en contacto con Referí.

“En el encuentro del martes consulté si esto era definitivo y me dijeron que no es una definición de que el fútbol femenino no puede entrar más al Complejo. Eso me brindó tranquilidad”, agregó Prego.

La presidenta del femenino dijo: “Si hablan de discriminación me tengo que poner de punta. Pero no puedo sostener un discurso de que la selección femenina no va más al Complejo porque no me lo dijeron”.

El miércoles de mañana la presidenta del femenino se volvió a reunir con los neutrales.

Luego del encuentro, donde se hablaron todos los temas, Prego reveló: “Me confirmó el Ejecutivo que la salida de las selecciones es transitoria durante el periodo de obras y que la medida abarcó a todas las selecciones. Que una vez que terminen las obras se volverá al funcionamiento normal”.

Asimismo, Prego reveló que en el encuentro los dirigentes revelaron que se “está trabajando en la concreción de un complejo para el fútbol femenino con fondos de FIFA”.

Longo, por su parte, expresó: “Cuando llegué, en el año 2015, no entrenábamos en el Complejo Celeste, y luego no solo pasamos a entrenar allí sino que además nos dieron ómnibus, pasamos a tener ropa, cuerpo técnico completo, nutricionista y fisioterapeuta”.

El entrenador agregó: “No pasó nada tan grave. Están sembrando la cancha, es época de sembrar, y nosotros habíamos solicitado no entrenar en sintético al contrario de lo que hicimos para el Mundial porque se jugó en sintético. Entonces buscamos césped natural y ahora ocurre al revés. Pero ocurrió que al sembrar las canchas teníamos que ir a otro lado. Ahí buscamos alternativas y como que nos agarró de sorpresa. Como había canchas que no estaban bien fuimos rotando. Se comunicaba a la AUF que hacía el esfuerzo y buscaba otra. Por eso la alternancia en el lugar”, expresó el DT.

Longo agregó: “El nerviosismo se generó porque a un mes del inicio del Sudamericano no hay un lugar fijo”.

La selección sub 20 de Uruguay se prepara para el Sudamericano que se jugará del 4 al 22 de marzo en Argentina. Las dirigidas por Longo tienen confirmados cuatro amistosos. El sábado (hora 16.30) y el lunes (hora 10) se medirán contra Inter de Porto Alegre al tiempo que los días 20 y 22 de febrero jugarán en Chile. Los partidos con Inter aún no se saben dónde se jugarán.

Leonardo Carreño

Por su parte la selección sub 17, que conduce Santiago Ostolaza, jugará el Sudamericano desde el 15 de abril al 7 de mayo en Venezuela y tiene programados dos partidos con Argentina en marzo.

Longo concluyó diciendo: “Los medios, salvo que exista un problema de estos, no nos llaman. Cuando ganamos una medalla o le ganamos a Argentina no nos entrevistaron. Cuando hay lío llaman. Leyes de juego no escritas”.