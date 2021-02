Tratar bien al turista uruguayo

Por Rodolfo Schultze

Estimada gente: por primera vez con mi esposa hemos venido a disfrutar de unos días de vacaciones a Punta del Este. Deseo llamar la atención sobre la necesidad de que se preste más importancia al trato que se

dispensa aquí al turista uruguayo.

Tuvimos un incidente con un colocador de sombrillas en la playa de la parada 2 de la Mansa, frente al edificio Bahía. Estábamos disfrutando de la maravilla de esta playa cuando vino el señor en cuestión y colocó una sombrilla a menos de dos metros de nosotros. El protocolo establece claramente que la distancia entre los grupos de personas debe ser de cinco metros.

Nos cambiamos de lugar, pero al irnos fuimos a indicarle al hombre que nos molestaba movernos por la poca distancia que él había dispuesto entre las sombrillas. Al principio reaccionó bien, pero empezó a levantar presión a pesar de que nosotros en ningún momento le hablamos mal. Llegó un momento en el que se enojó tanto que dijo: "¿Sabe una cosa? ¡A mi me chupa un huevo el coronavirus y los protocolos y si no les gusta esta playa, búsquense otra!".

Siguió diciendo improperios e incluso se paró como para pelear. Cuando me iba le dije: "Esto no va a quedar así". A lo que me respondió: "¡Sí! Vaya, haga la denuncia a la Prefectura, y a la Intendencia....". Escribí al emprendimiento que lo contrata, llamado Sol y Luna, y una chica llamada N me contestó que se iban a encargar del asunto.

Hoy, hace una semana que sucedió este incidente, pero no he recibido noticias de que se haya hecho algo al respecto. Por eso recurro al diario para denunciarlo e intentar que otros turistas como nosotros no pasen por esa violenta situación que no merecemos quienes venimos a descansar acá.