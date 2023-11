Travis Kelce, novio de Taylor Swift, aterrizó en Argentina para asistir al show en el Monumental

A pesar de mantener un perfil bajo, la pareja comparte momentos juntos y se apoya en sus respectivos proyectos laborales. Por esta razón, cuando Travis insinuó en una entrevista que podría viajar a Buenos Aires para acompañar a Swift en sus actuaciones en el estadio de River Plate, las alarmas se encendieron. Finalmente, esto se hizo realidad hoy, con la llegada del jugador a Ezeiza para reunirse con su amor.

Travis Kelce en Argentina

En su podcast semanal, "New Heights", que Travis presenta junto a su hermano Jason Kelce, también jugador de la NFL, surgió la especulación sobre su viaje. Jason indagó sobre los planes de Travis para el fin de semana de descanso, a lo que él respondió con una posible escapada a un lugar soleado, sin revelar detalles. Ante la insistencia de Jason sobre si ese lugar era Argentina, Travis respondió con una risa enigmática.

