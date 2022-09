Tres millones de británicos podrían caer en situación de pobreza absoluta

La pobreza energética provocará una "crisis humanitaria" que afectará a millones de niños en el Reino Unido, en donde el aumento del costo de la vida podría arrastrar a tres millones de personas a la pobreza absoluta y a la mitad de los hogares a una situación de pobreza energética, según dos estudios publicados esta semana en Londres.

En un contexto caracterizado por hogares sin calefacción y familias sometidas a un mayor estrés para llegar a fin de mes, “los niños británicos están expuestos a riesgos sanitarios, sociales y educativos”, alerta uno de los informes, en este caso producido por el Instituto de Equidad Sanitaria (IHE), un centro de investigación sobre desigualdades.

Esto implicará que "miles de personas morirán antes de lo que deberían y, además de los daños pulmonares en los niños que habitan en viviendas frías, el estrés tóxico puede afectar permanentemente su desarrollo cerebral", resumió en un comunicado el director del instituto, Michael Marmot.

Sin intervención gubernamental, el instituto teme que se produzca una "gran crisis humanitaria" en el país, que arrastraría en enero próximo a más de la mitad de los hogares británicos a la pobreza energética, agravada por un crecimiento débil de la productividad y de las ganancias de las empresas, lo que augura un aumento de la desocupación.

Según el anuncio oficial, las tarifas energéticas reguladas subirán un 80% a partir de octubre en el Reino Unido y se prevé que la inflación supere el 13% hacia finales de este año. Las facturas de gas y electricidad podrían aumentar todavía más en el año próximo.

La renta real disponible de los hogares, ajustada por la inflación, se reducirá un 10% en total a lo largo de este año y el próximo, probablemente la mayor caída del nivel de vida desde hace un siglo, puntualizan los expertos Resolution Foundation. Esto supondría £ 3.000 -unos US$ 3.500- menos al año para un hogar de clase media.

“El Reino Unido está experimentando la mayor caída del salario real desde 1977 y se avecina un duro invierno a medida que las facturas de energía alcanzan las 500 libras esterlinas por mes (US$ 579 dólares). Las perspectivas para el nivel de vida son francamente aterradoras", dijo Lalitha Try, investigadora de la entidad.

El estudio advierte que "la crisis del nivel de vida se extenderá hasta 2024". En ese contexto, el número de personas "que viven en la pobreza absoluta" podría aumentar en tres millones, hasta un total de 14 millones, según la fundación. Los expertos estiman que la pobreza infantil relativa alcanzará el 33% entre 2026 y el 2027, el nivel más alto desde los picos de la década de 1990.

“Ningún gobierno responsable podría aceptar tal perspectiva, por lo que se requiere una acción política radical para abordarla. Vamos a necesitar un paquete de apoyo energético por valor de decenas de miles de millones de libras, junto con mayores beneficios el próximo año", afirmó Try.

Los estudios "ponen de manifiesto las crecientes dificultades de la economía británica", señaló Susannah Streeter, analista de Hargreaves Lansdown, una perspectiva que empujó el jueves a la libra a un nuevo mínimo frente al dólar, acercándose a su nivel más bajo desde 1985. Según Try, revertir la situación requerirá que el nuevo gobierno conservador adopte “una nueva estrategia económica que genere una mayor productividad y un fuerte crecimiento”.

La elección del nuevo líder conservador británico, que se convertirá automáticamente en primer ministro reemplazando a Boris Johnson, se realizará mañana entre los miembros del Partido Conservador y el resultado se conocerá el lunes. La gran favorita es la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, admiradora de Margaret Thatcher y partidaria de la rebaja de impuestos, pero no de las ayudas directas a los hogares.

Truzz, sin embargo, de cara a la contienda con su rival, el exministro de Finanzas y multimillonario Rishi Sunak, afirmó en declaraciones al periódico británico The Sun, uno de los más leídos por las clases populares británicas, que estaría dispuesta a revisar su posición y prometió que "proporcionará apoyo inmediato para que la gente no se enfrente a facturas de combustible inasequibles". No obstante, nada dijo sobre la posibilidad de instrumentar ayudas directas.