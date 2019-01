Tres miradas de la fotografía contemporánea uruguaya

La fotografía –herramienta de sensibilización, motor de reflexión, materialización de un momento en el tiempo– es lo que le da sentido al Centro de Fotografía de Montevideo (CdF), que, desde sus comienzos, persigue “la construcción de ciudadanía”. Y esa construcción –que a la vez busca somatizar la inmensidad del vasto espacio fotográfico que nos rodea, en un pulmón que justifique la identidad e historia nacional–, se realiza a través del ojo que paraliza la historia y la hace perdurar en el tiempo. En ese sentido, destacar el trabajo de fotógrafos uruguayos es rescatar ese ojo que se gestó bajo el mismo manto identitario. Por eso, el CdF publicó una serie de tres libros que aportan imágenes al campo fotográfico de Uruguay, que suponen atravesar distintas miradas, historias y contextos que, en definitiva, terminan convergiendo en el mismo punto de encuentro: la identidad nacional –fundamental para esa construcción ciudadana–. Cada libro está dedicado a un fotógrafo contemporáneo nacional. Diego Velazco, Nancy Urrutia y Panta Astiazarán son así visualizados a través de un puñado de sus trabajos (24 fotos), una entrevista central que recorre sus trayectorias y una breve reseña fotográfica.

Para Velazco (1967), “fotografiar es una manera de comprender la vida, de agradecer”; para Astiazarán (1948) se trata de “usar el subconsciente de manera consciente”. “Me ayudó a ser más libre, porque detrás de ella me siento muy audaz, ahí no me inhibe nada”, expresa Urrutia (1950) en su libro.

Los tres libros se venden en la Tienda del CdF (Av. 18 de Julio 885) a $ 300, cada uno.