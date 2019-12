Seisgrados > For Dummies

Trucos para no errar al regalar ropa

Para dejar de excusarse con que comprar ropa es algo muy personal, nos adentramos en el mundo del estilismo para entender cada tipo de cuerpo y no errarle a la elección de los regalos. En este For Dummies consultamos a una asesora de imagen para implementar algunos trucos simples que ayudan a sacar el mejor provecho de la ropa y, por qué no, regalar de manera inteligente [Por Lucía Rodríguez Alpino]