Trump hace campaña por Sarah Palin, precursora de la derecha populista

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña en Alaska por Sarah Palin, la ex gobernadora de ese estado del norte que ahora aspira a una banca como representante en las elecciones de noviembre.

Palin es considerada una precursora de la nueva derecha populista norteamericana que tomó las riendas del Partido Republicano con Trump.

La mujer de 58 años busca suceder al republicano Don Young, quien murió el mes pasado tras 49 años en la Cámara de Representantes, informó la agencia AFP.

La exgobernadora de Alaska adhirió a los reclamos infundados sobre un fraude generalizado en las elecciones del 2020 que hizo Trump e los estados donde perdió frente al ahora presidente demócrata Joe Biden.

"En Alaska, no tuvimos que preocuparnos por eso, porque ganamos", dijo Trump al público convocado este sábado en un estadio.

Los dos políticos “incendiarios” han sido figuras clave en el cambio del Partido Republicano en la última década reciente, apuntando a ganar el voto de la clase trabajadora.

Palin saltó a la fama cuando el ex senador de Arizona, John McCain la llevó como acompañante en su fórmula presidencial republicana en las elecciones de 2008.

Su ascenso como figura outsider en esa campaña es considerado como un antecedente que pavimentó el ascenso a la política de un hombre de negocios como Trump, que llegó a la Casa Blanca ocho años después.

Con un estilo disruptivo similar, se impusieron al estilo clásico republicano de políticos reconocidos como Mitt Romney y McCain.

Palin, quien apoyó la campaña de Trump en 2016, elogió al ex presidente en su discurso recordando que la había respaldado cuando ella y su familia eran criticados por la prensa.

"Me escribió una nota y me dijo: 'Aguanta'", relató la ex gobernadora.

Las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre renovarán los 435 representantes a la Cámara, donde Alaska sólo tiene uno debido a su escasa población.

Con resultados mixtos en las primarias, Trump ha tratado de mantener su control sobre el Partido Republicano dando apoyos selectivos a candidatos que, en su mayoría, respaldaron sus denuncias de fraude.

