Trump, la foto a una carta de Kim Jong Un, y la amenaza a un periodista con la prisión

En una reunión que tuvo lugar el lunes 17 con la revista Time y que tocó temas como su candidatura a las próximas elecciones y distintos programas de su administración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un cruce con un periodista de la publicación cuando lo amenazó con la prisión luego de tomar una fotografía de una carta entre el mandatario y el dictador de Corea del Norte Kim Jong Un.

En un momento de la entrevista Trump mostró a los reporteros la carta enviada por parte del presidente norcoreano que según sus dichos había llegado a su poder el día anterior. En ese momento el presidente pidió al medio para que eso quede "off the record" pero, según sostuvo el mandatario, uno de los periodistas logró tomar una foto de la carta, algo que más adelante el generaría un cruce entre la prensa y el jefe de la Casa Blanca.

En la transcripción de la nota por parte de Time se puede ver el cruce entre el presidente y el periodista:

Trump: Perdón, bajo la segunda sección podés ir a prisión. Si usás esa fotografía que sacaste de la carta que les mostré.

Time: Usted cree que las personas deberían...

Trump: Confidencialmente, no la mostré para que le tomen fotografías así que no jueguen esa carta conmigo. Solo para mirarla brevemente.

Time: Perdón Presidente, ¿me está amenazando con enviarme a prisión?

Trump: Les dije que podían mirarla "off the record", eso no quiere decir que pueden sacar su cámara y tomar fotografías. Así que espero que no tengas una foto de eso. Fuiste muy rápido para sacar la cámara, me sorprendió, pero no podés hacer eso. Así que vayan y escriban su historia horrible número 28 sobre mi en la revista Time. Es increíble que con todo lo que hice y todo éxito que tuve escriban de esa manera en la revista.

La transcripción completa de la nota en este link.

Luego de este momento la entrevista se detuvo durante cinco minutos y retomó el curso normal.

La revista Time informó que al tratarse de fotos "off the record" honrará el pacto y no publicará las imágenes. De todas maneras no se aclaró si el medio aún tenía las imágenes o fueron borradas.

¿Qué es la segunda sección?

El articulo dos de la constitución de los Estados Unidos en su segunda sección sostiene que:

El presidente será comandante en jefe del ejercito y la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos Estados cuando se la llame al servicio activo de los Estados Unidos; podrá solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos con relación a cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos empleos, y estará facultado para suspender la ejecución de las sentencias y para conceder indultos tratándose de delitos contra los Estados Unidos, excepto en los casos de acusación por responsabilidades oficiales