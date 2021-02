Turismo cannábico: la apuesta en La Barra, el vaporizador de US$ 1.500 y la postura del gobierno

Los locales de Kaya Center, ubicados en tres puntos distintos de la costa de Maldonado, están acondicionados para que todo gire en torno a la marihuana. Hay pipas, vaporizadores, hojillas, remeras, libros, galerías de arte y hasta una clínica que tienen en común a la droga que es legal desde 2017. Que Uruguay haya sido pionero en la legalización del cannabis llevó a la empresa de Saint Lucía, Oracabessa a elegirlo como el primer lugar para iniciar un negocio que apunta a ofrecer productos de “primera categoría”, como los definió la directora de relaciones institucionales de la firma, Florencia Nijensohn.

Pero Kaya Center tiene prohibido vender marihuana porque la legislación uruguaya no lo permite. Para comprar cannabis hay tres alternativas –las farmacias, el autocultivo y los clubes cannábicos– pero todas implican estar registrados. Un turista que llega a Uruguay no puede comprar la droga de forma legal, pero la firma apuesta a que en algún momento se permita y que Uruguay promueva el turismo cannábico, un asunto que el sistema político no tiene en el horizonte para discutir.

“Apostamos a que en algún momento esto suceda, como pasa en Jamaica, California y Holanda. Apuntamos a que el día que se permita en Uruguay estemos listos para poder encarar el desafío con un panorama que nos sería muy favorecedor”, dijo Nijensohn a El Observador sobre una posible venta a turistas.

En Jamaica, la empresa está esperando una licencia para poder cultivar marihuana, y tiene la intención de ampliar las operaciones. Los dueños de Oracabessa son un argentino radicado en Uruguay y un indio que vive en Estados Unidos, pero hay socios en otras partes del mundo. Además de que Uruguay haya legalizado la marihuana, lo que les atrajo a los empresarios para iniciar los Kaya Center en Uruguay fue Punta del Este, un lugar que recibe al segmento de público al que la firma apunta.

La base de los Kaya Center está en La Barra, con un complejo que es el “buque insignia”: hay un restaurante, una tienda con productos cannábicos, una galería de arte y una clínica de endocannabinología. En Medio y Medio, en Punta Ballena, hay una tienda; y en José Ignacio, un café.

Ana Grucki

En Kaya Center los productos tienen precios altos porque son “aspiracionales” y "muy tope de gama". Un vaporizador puede valer hasta US$ 1.500 por “la tecnología” con la que cuenta, ejemplificó Nijensohn. Hay pipas con un precio que oscila entre US$ 100 y US$ 150. “Las podés conseguir muchísimo más baratas en otro lado, pero hay un tema de marca, de diseño y de exclusividad”.

Sin opinión

El decreto que reglamenta la ley de regulación del cannabis establece que quienes pueden registrarse para comprar marihuana son los uruguayos y los residentes. Por lo tanto, para habilitar la venta a los extranjeros no es necesario un proyecto de ley sino un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, un asunto que no es prioridad para el gobierno.

El ministerio de Turismo advierte que el turismo cannábico no es un tema que esté en agenda, dijo a El Observador el ministro Germán Cardoso. Es un asunto que no ha “analizado” ni tiene “opinión formada”.

Las fronteras cerradas para los extranjeros por la emergencia sanitaria del coronavirus postergan la discusión y por esto el subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio, entiende que “no están dadas las condiciones” para abordar el tema.

Un porcentaje de los turistas que llegan al país se sorprende cuando quieren comprar marihuana y le informan que legalmente no pueden. “Se hizo apología del consumo, fue muy marketinero en el gobierno de Mujica, y la gente que llega acá se extraña cuando no puede consumir. No tengo una opinión formada, pero es un contrasentido lo que pasó”, dijo el jerarca a El Observador, quien agregó que al no poder comprar cannabis de forma legal los turistas buscan hacerlo en el mercado negro.

Ana Grucki

Al asumir como secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío planteó que está a favor de habilitar la venta de marihuana a extranjeros y que está “la idea” sobre la mesa, aunque no están “trabajando” en el asunto. “Hay que tener la cabeza abierta para pensarlo”, dijo en una conferencia de prensa en agosto.

Monzeglio aseguró que será necesario “encarar” esta discusión en algún momento “teniendo en cuenta todos los aspectos”. "No estoy a favor del consumo de estupefacientes, pero es una herencia que recibimos y en algún momento algún gobierno va a tomar una decisión porque si no lo que se termina propiciando es lo que se quería atacar”, sostuvo.

Los locales

Durante el 2020, los trabajadores procuraron dejar pronto el Kaya Center para la temporada de verano. Nijensohn contó que pensaron en todos los detalles: la música, las plantas, el jardín, los muebles. Pero el día que abrieron, desde Montevideo el presidente Luis Lacalle Pou anunció una noticia que los perjudicaba: las fronteras se cerraban por un mes.

Los principales potenciales clientes de Kaya Center no llegarían a Punta del Este en la temporada, pero aún así Nijensohn dijo que la verano es un “éxito”. “Pudimos trabajar como queríamos hacerlo”, afirmó.

“La temporada es rara, distinta y peor que otras. Cuando esto vuelva a la normalidad sabemos que va a ir mejor todavía”, agregó. La directora destacó que la firma pudo “surfear la ola” y quedaron “bastante bien parados” en un verano para el comercio de Maldonado.

Ana Grucki

El precio de las pipas con un precio que oscila entre US$ 100 y US$ 150

En los tres locales trabajan 40 personas y aún no definieron qué harán en los meses de baja temporada: saben que seguirán abiertos, pero resta definir la forma.

En Kaya Center esperan que la normativa uruguaya se modifique para poder vender marihuana de diferentes maneras: “Estamos para explotar al mango todas las posibilidades”, dijo Nijenshon. Mientras, “fomentan” la cultura cannábica sin vender cannabis.