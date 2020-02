Twitter es la red social más futbolera, Instagram ama el rugby y Facebook adora el básquetbol

Según un informe de la consultora Burson Cohn & Wolfe, que presentó un balance del desempeño de las organizaciones del deporte en las redes sociales durante el 2019, la FIFA es la que cuenta con mayores seguidores en Twitter; la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en Facebook; y la World Rugby en Instagram.

Twitter

Es la red social donde más se respira fútbol. El informe indica que “siete de las 10 cuentas con mayor crecimiento son propiedad de FIFA”.

La cuenta oficial de la organización es la más seguida con 13.188.132 seguidores. Las otras cuentas de FIFA que también aparecen en el top 10 son FIFA.com en español (con 4.545.710 seguidores), su cuenta en árabe (con 3.727.193), FIFA Media (315.564), la cuenta en francés (292.485), la de portugués (276.015) y la alemana (257.937).

Las otras tres cuentas de entes deportivos que completan este ranking son la de la FIBA, que con 436.107 seguidores se ubica en el cuarto lugar (bastante alejada de FIFA.com en español); World Rugby, ubicada en el quinto lugar con 419.412 seguidores; y la Unión Ciclista Internacional (UCI) con 269.178.

Asimismo, el líder de las instituciones más seguido es Sebastian Coe, presidente de Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) cuya cuenta posee 121.167 seguidores. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA no tiene twitter. La secretaria general de la entidad, Fatma Samba, tiene 35.007 followers. Completan el top cinco: el presidente de la Rugby Football Union y de la World Rugby, Bill Beaumont, con 9.432. Con 5.195 seguidores, el cuarto lugar lo ocupa David Lappartient, presidente de UCI. Cierra el ranking el presidente del Comité Paralímpico Internacional Andrew Parsons, con 4.793.

Fatma Samoura es una diplomática senegalesa, en 2016, fue elegida secretaria general de la FIFA.

Los deportistas más seguidos por las federaciones (en orden del más al menos seguido por dichos entes) son el tenista Novak Djokovic, el futbolista Neymar da Silva, los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer, los futbolistas Cristiano Ronaldo y Alex Morgan, los tenistas Andy Murray, Stanislas Wawrinka, Serena Williams y el basquetbolista Pau Gasol.

En cuanto a futbolistas, Cristiano Ronaldo posee 82.400.221 de seguidores. Mientras que Lionel Messi no tiene perfil en Twitter, Neymar llega a los 45.385.805 y Luis Suárez roza los 16 millones de seguidores.

Instagram

“Todas las federaciones deportivas olímpicas tienen presencia en Instagram y algunas incluso tienen varias cuentas para cada disciplina”, señala el informe de BCW. El análisis comprende datos recabados hasta el 31 de enero de 2020.

A diferencia de Twitter, en donde hay un gran predominio de una sola organización, en Instagram no se repiten cuentas de una misma federación en el top diez. Asimismo, FIFA no logra una adhesión suficiente que le permita entrar en este ranking.

La institución más seguida es la International Rugby Football Board (o World Rugby) con 1.277.697 de usuarios en su lista de seguidores. Debajo, y con una diferencia de 250.286 seguidores, le sigue la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). En el tercer lugar se ubica la cuenta oficial de la Federación Internacional de Voléibol (FIVB), que no llega al millón de followers (845.989). Luego sigue la UCI tiene 696.630 seguidores, la federación de yudo con 486.605, y la de atletismo con 475.096. Por debajo de ellos, se encuentran la Federación de Lucha Olímpica (392.956), la Federación Ecuestre Internacional (374.050). Cierran el top ten la organización de la Copa del Mundo de Esquí Alpino y la Federación Mundial de Karate, con 276.379 y 275.810 seguidores respectivamente.

Hay algunas cuentas que no tienen tantos seguidores, pero sí logran acumular muchos me gusta. La organización que más lo logró en esta red social fue la federación de voléibol, que cosechó 26.914.043 likes con todas las fotografías y videos que subió. Le siguió la cuenta de World Rugby que logró 18.969.935 me gusta. Más abajo se ubicó la FIBA con 13.997.814.

“World Rugby termina en la cima, a pesar de haber tenido alrededor de 17 millones de visitas menos que el peso pesado FIVB (Federación Internacional de Voleibol )”, subraya el informe.

Facebook

En la clásica red social sucede algo similar a Instagram, en cuanto a las federaciones que tienen más seguidores.

Los datos, en este caso, fueron recabados hasta el 31 de diciembre de 2019. En el análisis BCW señala: “Usar Facebook como plataforma de noticias simplemente no es tan efectivo como usarlo como plataforma de interacción”. En este sentido, la conclusión señala que “la FIVB publica contenido en Facebook casi 10 veces al día (…) pero no alcanza el Top Ten de las clasificaciones de interacciones por publicación”.

En esta red social, la FIBA se impone como la organización que logra agrupar más seguidores. La Federación Internacional de Baloncesto posee 6.644.128 me gusta en su página oficial de Facebook. Por detrás, aunque con un número nada despreciable, se encuentra la FIFA con 4.241.706 seguidores.

La Casa del Baloncesto es el hogar del personal administrativo de FIBA, así como un Centro de Conferencias de FIBA

En el rango del millón se encuentran la FIBA3x3 con 1.620.245 seguidores. Esta cuenta representa a la competición internacional de baloncesto disputada por las selecciones nacionales. Le siguen la FIVB (1.309.350), la Federación Internacional de Hockey (1.280.289), la Federación Ecuestre Internacional (1.086.426) y la World Athletics (1.003.856).

Por debajo del millón siguen: la Federación Internacional de Judo (823.022), la cuenta del torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 (HSBC World Rugby Sevens Series) con 776.855 seguidores. En el último lugar de este ranking, está la World Rugby con 722.207.

Por otro lado, las cuentas cuyos posteos reciben más likes son la Federación Internacional de Hockey (con 4.725.577 me gusta acumulados), la Federación Internacional de Badminton (al lograr 4.442.731 likes) y, recién en el tercer lugar, se encuentra la cuenta más seguida en Facebook, la FIBA (con 3.248.966 me gusta cosechados durante 2019).