Udelar quitó calidad de estudiante a joven que acosó sexualmente a sus compañeras

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) ratificó este martes la sanción a un estudiante de la Facultad de Química acusado de acosar a sus compañeras mediante agresiones y mensajes de texto con connotaciones sexuales.

La sanción, que fue impuesta por el Consejo de la Facultad de Química hace un año y medio atrás, implicó la pérdida de la calidad de estudiante por dos años. Es decir, el joven está suspendido hasta 2019, informó este jueves El País.

Se trata de la máxima pena que la Udelar aplicó a un estudiante por acoso y la única que se registra en la Facultad de Química durante las tres últimas décadas.

El informe de la División Universitaria de la Salud establece que el acosador “goza de consciencia y voluntad, por lo que es pasible de responsabilidad disciplinaria”.

Según informó El País, el acusado reconoció haberle mandado mensajes a sus compañeras, pero lo justificó señalando que se sentía “destratado” por el grupo de clase. A su vez, se defendió diciendo que nunca persiguió a una compañera ni tuvo contacto físico con alguna de ellas. No obstante, no pudo aportar testigos que lo respaldaran. Incluso llegó a apelar la sanción, pero no tuvo éxito.

Denuncias

Desde 2014 existe en la Udelar una comisión que atiende las denuncias de acoso laboral, sexual, de discriminación y de agresiones. A lo largo de estos años ha recibido 109 denuncias, de las cuales 20 ya fueron cerradas debido a que no se encontró culpabilidad.

A su vez, hay unos 46 casos que están en tratamiento. De estos, la mayoría tienen que ver con relaciones laborales. Los 43 restantes aún no han sido abordados