UE subió el tono con AstraZeneca y envolvió al Reino Unido en la controversia por el retraso de vacunas

La Unión Europea elevó este miércoles la temperatura de su controversia con el laboratorio AstraZeneca por los retrasos en la entrega de vacunas para el covid-19, y aseguró que las plantas en Reino Unido deberían compartir su producción.

La agria disputa entre la compañía farmacéutica y la UE motivó una enorme confusión causada por versiones desencontradas, y altos funcionarios del bloque aumentaron la presión sobre el laboratorio para que cumpla con los contratos de compra anticipada.

La controversia estalló después que AstraZeneca anunciara el viernes que podría reducir su programa de entrega de vacunas a la UE a raíz de problemas con la línea de producción en una de sus plantas situadas en territorio europeo. En tanto, el laboratorio mantuvo su ritmo de abastecimiento de vacunas al Reino Unido, donde tiene instaladas dos plantas productoras.

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, dijo en una conferencia de prensa que las dos plantas de AstraZeneca situadas en territorio británico deberían suministrar vacunas para cumplir con los compromisos en la UE.

"Quiero que esto quede claro como el agua: no hay una jerarquía entre estas plantas en el contrato, no hay diferencias entre las plantas en el Reino Unido y las que están en la UE", dijo Kyriakides. Para la funcionaria "las fábricas británicas son parte del contrato de compra anticipada, y es por ello que esas plantas deben suministrar las vacunas".

Poco antes, en un contacto con periodistas, un alto funcionario de la UE que solicitó anonimato insistió que en las dos plantas de AstraZeneca situadas en el Reino Unido deben compartir su producción para que la firma cumpla con sus obligaciones con Europa.

"¿Esperamos que las plantas del Reino Unido entreguen dosis? La respuesta es sí", dijo la fuente. El funcionario lamentó también que AstraZeneca había anunciado un retraso en el ritmo de entregas a aproximadamente una cuarta parte de lo prometido. Ese escenario, añadió, resulta "inaceptable", y señaló que la UE había asignado US$ 406 millones a la empresa para la producción de la vacuna.

Planes bajo presión

"No se nos dice cuál es el verdadero problema", reclamó la fuente europea. Como las otras plantas de AstraZeneca no se vieron afectadas, la historia "es un poco inconsistente", añadió una de las fuentes.

En medio de esa controversia, el gobierno británico expresó su confianza en que AstraZeneca mantendrá su programa de entrega de vacunas. "AstraZeneca se ha comprometido con entregar dos millones de dosis por semana en el Reino Unido, y no esperamos que eso cambie", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, quien lanzó un plan para vacunar a 15 millones de personas hasta el fin de febrero, pero si AstraZeneca se ve forzada a abastecer de vacunas a la UE con la producción de sus plantas en el Reino Unido, los planes quedan en jaque.

Para añadir más combustible a la polémica, fuentes europeas rechazaron una versión lanzada por el propio director gerente de AstraZeneca, Pascal Soriot, durante una entrevista publicada el martes. En esa conversación, el ejecutivo mencionó que la firma no había sellado un compromiso fijo con la UE sino que se había comprometido a empeñar sus "mejores esfuerzos" para cumplir las metas de entrega.

"La visión de que la empresa no está obligada a entregar las vacunas porque se comprometió a hacer su 'mejor esfuerzo' no es correcta ni aceptable", lanzó Kyriakides. "Rechazamos la lógica de que el primero que llega es el primero a ser servido. Eso puede funcionar con el carnicero de la esquina, pero no con contratos, y no con nuestro acuerdo de compras por adelantado", añadió

La UE aprobó hasta ahora la utilización de dos vacunas -la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna-, aunque estaba previsto dar la luz verde a la de AstraZeneca esta semana. El plan de la comunidad de países, lanzado hace una semana, es vacunar al 70% de los adultos en el bloque de 27 naciones hasta el fin del verano boreal, en agosto.

AFP